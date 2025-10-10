SM-liigan jumbojoukkue Helsingin IFK on saanut taas yhden uuden pitkäaikaistoipilaan. Sebastian Repo on pitkään sivussa.

HIFK:n tähtihyökkääjä Sebastian Repo on käynyt operaatiossa, kertoo seura tiedotteessaan. 29-vuotiaan arvioidaan olevan poissa tositoimista helmikuuhun 2026 saakka.

– Repo on kuntouttanut itseään viime keväästä lähtien, mutta toipuminen ei edennyt toivotulla tavalla ja lopulta vamma vaati leikkaushoitoa, tiedotteessa kerrotaan.

Viime kaudet Rauman Lukkoa edustanut Repo on pelannut tällä kaudella neljä ottelua SM-liigassa tehopistein 0+2.

HIFK kohtaa seuraavaksi Tampereen Ilveksen kahdessa perättäisessä ottelussa. Perjantaina pelataan Tampereella, lauantaina Helsingissä.

Olli Jokisen miehistöstä on sivussa 12 muutakin pelaajaa. Aiemmin tällä viikolla Jori Lehterä ja Bruno Jalasti joutuivat vastaavasti leikkaukseen ja pitkälle sairauslomalle. Lauri Sinivuori on puolestaan ensimmäisestä Ilves-pelistä sivussa pelikiellon takia.