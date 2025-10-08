Helsingin IFK:n tähtihyökkääjä Jori Lehterä on pitkään sivussa. SM-liigan viimeisellä sijalla majaileva helsinkiläisseura kertoo, että Lehterän vamma vaatii leikkaushoitoa.
HIFK julkaisi keskiviikkona tiedotteen, jossa se antoi tilannepäivityksen viime perjantain JYP-tappiossa loukkaantuneesta Lehterästä. 37-vuotias loukkaantui, kun JYP-kapteeni Jere Lassila kaatui aloitustilanteessa hänen jalkansa päälle.
Lehterän lisäksi syyskuun lopulla loukkaantunut puolustaja Bruno Jalasti tulee olemaan pitkään sivussa. Tiedotteessa kerrotaan, että myös hänen vammansa vaatii leikkaushoitoa. Lisäksi hyökkääjä Sebastian Revon tilanteesta odotetaan vielä lääkärin arviota.
Lehterän ja Jalastin lisäksi SM-liigan jumbojoukkueen kokoonpanosta on peräti kymmenen muuta pelaajaa sairastuvalla. HIFK:n urheilujohtaja Janne Pesonen lupaa, että tilanteeseen reagoidaan siirtomarkkinoilla.
– Meillä on kaksi kentällistä pelaajia loukkaantuneena, mukaan lukien koko ykköskenttä, mutta tilanne ei surkuttelemalla parane, Pesonen toteaa HIFK:n tiedotteessa.
– Tulemme hankkimaan vahvistuksia joukkueeseemme, ja järjestämään asian tiimoilta tiedotustilaisuuden ensi viikon alussa. Yhtä tärkeää on, että jatkamme jokapäiväistä työntekoa, jotta pelaajamme kehittyvät, sillä pelkillä uusilla pelaajilla kurssia ei käännetä.