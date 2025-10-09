Jääkiekon SM-liigan kurinpitodelegaatio antoi Oulun Kärppien kultakypärälle Roni Hirvoselle kahden ottelun pelikiellon mailalyönnistään JYPin Mikko Perttuun.
Hirvonen löi Perttua poikittaisella mailalla kasvoihin keskiviikon liigapelissä ajassa 9.25, kun Kärpät siirtyi ottelussa 1–0-johtoon. Hyökkääjälle tuomittiin tilanteesta pelirangaistus.
Kurinpitodelegaatio totesi perusteluissaan, että tilannetta edelsi Hirvosen ja Pertun välinen keskinäinen kamppailu, jossa molemmat käyttivät poikittaista mailaa. Hirvosen antama niitti vaaransi kurinpitodelegaation mukaan piittaamattomasti vastustajaa.
– Hirvosen poikittainen maila suuntautuu suoraan vastustajaa kasvoihin eikä nouse esimerkiksi vastustajan varusteiden kautta ylöspäin, kurinpitopäätöksessä todetaan.
Näet tilanteen ylälaidan videolta.
Hirvonen, 25, on Liigan pistepörssissä viidentenä tehtyään 11 otteluun tehot 5+7=12. Espoolaiskasvatti Hirvonen pelasi kahden viime kauden ajan AHL-liigan Toronto Marliesissa.