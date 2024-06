Olli Jokiselta mehukas ennustus Konsta Heleniuksesta

Buffalo varasi Heleniuksen NHL:n varaustilaisuuden 14:ntenä pelaajana lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Sabres on organisaatiossa ollut jo useamman vuoden jonkinlaisessa käymistilassa, ja joukkue on pelannut pudotuspelikiekkoa viimeksi kaudella 2010-11.

– Nyt hän menee sellaiseen paikkaan, jossa joukkue ei ole menestynyt – 13 vuotta, kun ovat viimeksi olleet pudotuspeleissä. Organisaatio on yrittänyt rakentaa uutta tulemista pitkään. Nyt heillä on tullut varauksista 4-5 vuoden aikana hyviä palasia sinne. Hyvä paikka, mihin hän päätyi varatuksi, Jokinen perkaa MTV Urheilulle.

– Siinä mielessä nyt on kaikki Konstasta itsestä kiinni. Se on hieno asia. Tilanne ei ole välttämättä sellainen, että siellä olisi 4-6 keskushyökkääjää palkattu yhden suunnan isoilla sopimuksilla, eikä tilaa olisi. Nyt siellä kokoonpanossa on tilaa. Nyt se on vain itsestä kiinni, ottaako hän sen paikan vai ei. Ja miten nopeasti hän pystyy sen ottamaan, Jokinen pohtii.