NHL-pomolta kutkuttavaa tekstiä Konsta Heleniuksesta – "Niin pian kuin mahdollista"

– Hän on luonnollinen keskushyökkääjä. Todella hyvä molempiin suuntiin, todella kilpailuhenkinen. Hänessä on paljon asioita, joista pidämme, Adams summaa Buffalon videolla.

Nuoresta iästään huolimatta toukokuussa 18 vuotta täyttänyt Helenius on pelannut jo 84 ottelua SM-liigassa ja keväällä nuorukainen viiletti Leijonat-paidassa MM-kisoissa. Adams uskoo, että Heleniuksella on eväät murtautua NHL:ään nopeallakin aikataululla.

– On vaikea sanoa, milloin hänen kaltaisensa pelaaja on valmis NHL:ään, mutta kun sinulla on jo kokemusta miesten sarjoista ja MM-kisoista, se nopeuttaa asioita. Haluamme aina asettaa pelaajan sellaiseen asemaan, jossa hän voi menestyä. Hän on pelaaja, josta meillä on todella korkeat odotukset. Uskomme, että hän on enemmän lähempänä kuin kaukana (NHL-paikkaa), Adams sanoo.