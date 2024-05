Olli Jokinen povaa Leijonien huippulupaukselta hurjaa temppua: "Tulee yllätyksenä"

Heleniuksella on edessään jo kauden kolmannet arvokisat, kun alle 18- ja 20-vuotiaiden MM-kisoja seurasi kutsu miesten MM-karkeloihin Tshekkiin.

Teinitähti on ollut rajun kuormituksen kohteena, mutta Olli Jokinen uskoo Heleniuksen vakuuttavan myös Leijonissa, jos pelivastuuta kisoissa tulee.

– Ei tuollaisella jätkällä ole paineita mistään. On kiva nähdä se lapsenomaisuus ja heittäytyminen juttuun. Mitä kovempi paikka, niin sitä paremmin hän pelaa, Jokinen toteaa.

Helenius on 2006 syntyneenä vasta tänä kesänä varausikäinen NHL:ään.

– Sille joukkueelle, joka hänet varaa ja saa, tulee myös yllätyksenä syyskuussa harjoitusleirillä, että kuinka hyvä pelaaja hän on, Jokinen lupaa.

Tappara loistava vaihtoehto

Jukureissa lainasopimuksella pelanneella Heleniuksella on voimassa oleva sopimus Tapparan kanssa. Mikäli paikka NHL:stä ei avaudu vielä tulevalle kaudelle, Jokinen pitää Rikard Grönborgin valmentamaa Tapparaa loistavana vaihtoehtona.

– Jos hän ei jostain kumman syystä NHL-paikkaa saa, niin hänellä on aivan loistava ympäristö ja valmennus olla Tampereella, missä myös tehdään duunia ja missä on mahdollisuus oikeasti menestyä ja voittaa jotain. Siellä on valmentaja, joka ajattelee pelistä ja yksilöistä nimenomaan niin, miten Pohjois-Amerikassa toimitaan.