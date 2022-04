Olli Jokinen muisteli 22 vuoden takaisia MM-pronssijuhlia – "Kyllä ne oli aika säpinää ne kisat"

– Kyllä ne oli aika säpinää ne kisat, 43-vuotiaaksi varttunut Jokinen naurahti STT:lle torstaina, kun C Moren MM-jääkiekkotiimin asiantuntijoita oli koolla Helsingissä.

Toukokuussa Suomi tavoittelee maailmanmestaruutta uudessa Tampereen areenassa, jossa Jokinen vieraili tällä kaudella Jukurien päävalmentajana ja piti kokemastaan äänentoistoa myöten. Toinen pelipaikka on Helsingin jäähalli, joka on Jokiselle tärkeä HIFK-kausilta.

– Tampereella on uusi ja hieno halli. Myös Helsingissä kisat näkyvät katukuvassa ja saadaan loistava huipennus eurooppalaisen jääkiekkokauden päätökseen. Tullaan varmasti näkemään hyvää jääkiekkoa ja karnevaalifiilistä sen jälkeen, kun maailma on ollut kiinni pari vuotta.

Ei pakko vaan mahdollisuus

Pietarissa pulloissa oli muutakin kuin urheilujuomaa. Kotikisoissa kevätyön kutsu on erityisen kiehtova.Mikä kaikki voi mennä pieleen?

– Monta asiaa voi mennä pieleen, on kisat kotona tai vieraissa. Enemmän katsoisin asiaa siten, miten nykyaikana katsotaan. Nykyään ei ole pakko voittaa vaan mahdollisuus voittaa. Siinä on iso ero mentaalipuolella, Jokinen ruoti asenteiden muuttumista.

– Nään kotikisoissa pelaamisen voimavarana joukkueelle. Joukkue pääsee asettumaan hyvin aloilleen eikä tarvitse vaihdella hotellia, ja kotiyleisö on takana.

– En tiedä oliko härdelli häiriötekijä, mutta aikakausi oli eri, ja oli erilaiset viihteet. Nykypäivänä pelaajat ovat menneet paljon ammattimaisempaan suuntaan. He pystyvät handlaamaan arkea ja välipäiviä paljon paremmin kuin miten me teimme 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa. Kaikkialla on houkutuksia. En usko, että se tulee olemaan ongelma.