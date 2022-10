Naisleijonien Susanna Tapani MM-kisojen hääkohusta: "Minun on toimittava omien arvojeni mukaisesti"

HHOF-IIHF Images/All Over Press

HHOF-IIHF Images/All Over Press

Monen lajin taitajana tunnettu Tapani on keskittynyt viime kaudet pääosin jääkiekkoon, mutta nyt hänen ensirakkautensa, ringette, on jälleen uran keskiössä. Suomi pelaa naisten mestaruudesta ensi perjantaina ja sunnuntaina.

Kohu keskellä kisoja

Venäjän jääkiekkoliigassa pelaavaa kiinalaisseura KRS Vanke Raysia viime kaudella edustanutta Tapania on koeteltu kuluvana vuonna.

– Juttu paisui mielestäni liikaa. Ymmärrän ihmisten erilaiset näkemykset, mutta olimme sopineet asiasta johtoryhmän kanssa. He olivat päätöksen takana, joten se on mielestäni silloin joukkueen sisäinen asia. On siinä se hyvä puoli, että meidän kisoja seurataan. Jutut eivät aina voi olla positiivisia, Tapani totesi.