Päävalmentaja Pasi Mustonen julistaa: Naisleijonat tulee voittamaan tulevaisuudessa olympiakultaa – "Uusi pommin paikka tulossa"

Naisleijonat sijoittui tuoreissa MM-kisoissa Calgaryssa elokuussa kolmanneksi. Aikaa ensi helmikuussa käytäviin Pekingin talviolympialaisiin on vähäisesti, eikä Mustonen lähde vielä niistä riemukulkua povaamaan. Hänen mukaansa Suomelta MM-kisoissa nähty taso ei riitä olympialaisissa mitaliinkaan.

– Eurooppalaiset tekivät neljässä ottelussa yhden maalin meitä vastaan. Tshekki oli meitä parempi, mutta voitimme mitalin erinomaisella maalivahtipelillä, kiitos Meeri Räisäsen ja Anni Keisalan, Mustonen sanoo.

Suomi päihitti Calgaryssa Tshekin puolivälierässä niukasti 1–0. Anni Keisala huhki tuolloin nollapelin 29 torjunnalla.

Tappelu aikaa vastaan

Naisleijonat ylsi vasta reilut kaksi vuotta sitten parhaaseen arvokisasaavutukseensa sensaatiomaisessa Espoon MM-kotiturnauksessa. Joukkue ehti juhlia loppuottelussa Yhdysvaltoja vastaan hetkellisesti jo maailmanmestaruutta, mutta Suomen jatkoerämaali hylättiin kohutun videotarkistuksen jälkeen ja Naisleijonat sijoittui lopulta rangaistuslaukauksien jälkeen hopealle.

Muutoksen tuulet ovat ehtineet sen jälkeen puhaltaa. Osa vanhoista runkopelaajista on lopettanut, ja sisään on tullut uutta verta. Meneillään on tietynlaista sisäänajovaihetta, joka jatkuu nyt marraskuussa kolmella Kanada-ottelulla, joista yksi käydään Helsingissä ja kaksi Turussa.

– Ainahan voi tapahtua ihan mitä vain, mutta meillä oli MM-kisoissa kahdeksan uutta pelaajaa 25:stä. Suomeksi sanottuna aika vahva sukupolvenvaihdos, kolmannes joukkueesta oli ihan uusia pelaajia, Mustonen muotoilee.

Kaudesta 2014–15 lähtien Naisleijonia luotsannut Mustonen sivuaa samalla sitä, että "Espoon ihmettä" oltiin rakennettu viisi vuotta aika samalla permanentilla.

– Siihen tuli projektiin viimeisen vuoden–puolentoista aikana muutama juniori mukaan, ihan maailman U18-huippupelaajia: (Viivi) Vainikka, (Nelli) Laitinen, (Elisa) Holopainen... Toki heillä oli ihan naisten huipulle valtavasti matkaa ja on edelleen.

– Nyt on paljon uusia pelaajia ja uusia ihmisiä. Kun kolmannes uusitaan, sen kokoisen tiimin yhtenäisyyden rakentamisessa on toki paljon tekemistä. Se on sellaista tappelua aikaa vastaan.

"Täytyy naksahtaa"

Kanadaa ja Yhdysvaltoja vastaan realistinen lähtökohta on tällä haavaa se, että Naisleijonat tarvitsee voittoon onnekkaan superottelun. Mustonenkin huomauttaa, että elokuussa Suomi oli pelillisesti selkeästi jäljessä kahta "äärimmäisen laadukasta" huippumaata.

– Urakka on kova. Ei se kuitenkaan sitä tarkoita, etteikö nappipelillä voisi voittaa jompaakumpaa suurista. Sen täytyy kuitenkin naksahtaa siihen iltaan.

Yksi on jo Pekingin olympialaisissa toisin kuin aiemmin: Suomella on taustalla loppuottelukokemus, vahva sellainen. Mustonen pitää arvossaan kevään 2019 tapahtumia. Hän ruotii, että hetken MM-kultaa jo juhlinut Suomi meni tuolloin tietyn henkisen kynnyksen yli, kuten miesten maajoukkue ensimmäisenä maailmanmestaruusvuonnaan 1995.

– Pelaajat oikeasti uskovat, että voimme menestyä. Meidän tehtävämme on mukana jo olleiden pelaajien ja johtoryhmän kanssa saada mukaan tulleet nuoret ennakkoluulottomasti uskomaan, että kun se on kerran tehty, se tullaan tekemään uusiksi. Niin urheilu menee.

– Espoon finaalin hetkellisellä voitolla ylitetyllä henkisellä kynnyksellä on valtava merkitys.

"Se päivä tulee vielä"

Suomalaisen naisjääkiekon takamatka Pohjois-Amerikan maihin on kokonaiskatsannossa kuitenkin yhä suuri.

– Jos pelaamme ottelusarjaa, emmehän me voita valtaosaa kymmenestä ottelusta, kun meillä on 3 800 pelaajaa ja heillä on molemmilla lähes 90 000 rekisteröityä pelaajaa sekä ammattimaiset huippu-urheilujärjestelmät yliopistojärjestelmän myötä Jenkeissä.

– Siellä ollaan ammattilaisia 18–22-vuotiaina ja saadaan samalla koulutus. On ammattivalmennus mukana koko ajan, nivelvaihe on hoidettu hyvin. Meillä ei ole sellaista järjestelmää.

Mutta.

– Kun nuoret saavat muutaman vuoden lisää ja uusi ryhmä koko ajan kiinteytyy, uusi pommin paikka on tulossa. Olen varma, että se tulee. Olen sanonut ennenkin, että Suomi tulee voittamaan naisissa vielä tulevaisuudessa olympiakultaa. Tapahtuuko se neljän kuukauden, neljän vuoden vai kahdeksan vai kahdentoista vuoden? Sitä en pysty ennustamaan, mutta se päivä tulee. Niin kauan minä olen ollut urheilussa mukana, että se päivä tulee vielä, Mustonen julistaa.

Hän ounastelee, että nykyisen rungon parhaat vuodet ovat tulossa yhden–kolmen vuoden päästä.