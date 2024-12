Jääkiekon SM-liigassa kompuroivien Kärppien ja Pelicansin tilanteet nousivat isoksi puheenaiheeksi Liigaviikossa torstaina. Hämmästyttävä tilanne eskaloituu torstai-iltana, kun kaksi kuntopuntarin pohjimmaista kohtaa toisensa Oulussa.

Kärppien ja Pelicansin suunnalta on odoteltu viime viikot mahdollista tiedotetta valmentajavaihdoksesta. Kärppien Ville Mäntymaa ja Pelicansin Juhamatti Yli-Junnila ovat saaneet pitää pestinsä, vaikka sarjataulukko ja kuntopuntari kertovat karua kieltä miljoonamiehistöistä.

Kärpät ja Pelicans ovat sarjassa sijoilla 12–13, ja pitävät pohjaa viiden ottelun kuntopuntarissa. Kärppien tilanne on sysimusta myös pidemmällä katsannolla, sillä se on voittanut vain yhden kymmenestä viime ottelustaan.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi hieman hämmästeleekin sitä, että Kärppien seurajohdossa riittää vielä luottoa Mäntymaahan. Samaan hengenvetoon Kivi kuitenkin huomauttaa Oulussa viime vuosina puhaltaneesta puhurista – päävalmentaja on vaihtunut tiuhaan. Tästä huolimatta Mäntymaa on saanut hämmästyttävän paljon armoa.

– Tämä on ollut isoimpia päätöksiä vuosikausiin, jos mietitään semmoista valmentajan tilannetta. Nyt Kärpät on sen tehnyt. Siellä halutaan katsoa tätä eteenpäin, johtuen siitä historiasta, että miten on reagoitu, Kivi analysoi.

Kärpissä ei selvästikään haluta tehdä mitään radikaalia.

– Siellä mennään viikko kerrallaan ja lasketaan, että tuo 12 pudotuspelijengiä pelastaa tilanteen niin, että voi vielä helmikuussakin katsella, Kivi summaa.

Torstaina kello 18.30 alkavalla kierroksella SM-liigassa on tarjolla todellinen herkkupala, kun Kärpät ja Pelicans kohtaavat. Kivi syttää tästä.

– On kyllä sellainen liekkipäivä. Miten se voikin kulminoitua nyt tähän? Molemmat joukkueet ovat olleet tikunnokassa koko ajan, ja nyt he kohtaavat tämmöisessä pelissä.

Kärpät–Pelicans ja kaikki muutkin Liiga-pelit ovat katsottavissa MTV Katsomossa! Jutun yllä olevalla videolla lisää Kiven ajatuksia Kärppien kriitistä. Alla puolestaan asiantuntijan painavat arviot Pelicansin vaikeasta tilanteeesta.

6:55

Korjaako kohuvahti Pelicansin kurssin? Liigaviikko analysoi tähtiryhmän vaikeuksia.