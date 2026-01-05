Oliver Kapasen edustama Montreal upotti Dallasin jatkoajalla. Florida päätti Coloradon peräkkäisten voittojen sarjan kymmeneen.
Hyökkääjä Oliver Kapanen kasvatti kauden maalisaldonsa jo 13:een, kun hän teki Montreal Canadiensin 2–2-tasoitusmaalin jääkiekon NHL:n runkosarjaottelussa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa. Montreal nujersi Dallas Starsin 4–3. Lane Hutson ratkaisi pelin jatkoajalla.
Suomalaislupaus Kapanen nousi tulokkaiden maalipörssin jaetulle kärkipaikalle Anaheim Ducksin Beckett Sennecken vierelle. New York Islandersin Matthew Schaeferilla on 12 täysosumaa. Suomen olympiajoukkueeseen valittu Kapanen on summannut pisteet 13+9=22, joilla hän on viidentenä tulokkaiden pistepörssissä.
Dallasin suomalaisista Roope Hintz nappasi syöttöpisteen Mavrik Bourquen 1–1-tasoitukseen ensimmäisessä erässä, Mikko Rantanen syötti Wyatt Johnstonin tekemät 2–1-lukemat toisessa erässä, ja Miro Heiskanen syötti kolmannessa erässä Johnstonin 3–3-tasoituksen.
Koivunen osui toisen kerran tällä NHL-kaudella
Taalajäiden suomalaistulokkaista myös Pittsburgh Penguinsin Ville Koivunen pääsi maalin makuun. Hän laukoi ottelun avausmaalin Columbus Blue Jacketsia vastaan. Columbus karkasi 4–1-johtoon, mutta Pittsburgh kiri tasoihin ja voitti Sidney Crosbyn jatkoaikamaalilla 5–4.
Kapasen tavoin Koivunen debytoi NHL:ssä jo viime kaudella, mutta molemmat täyttävät edelleen sarjan tulokaskriteerit viime kauden vähäisen ottelumääränsä takia.
Täysosuma oli Koivuselle kauden toinen NHL:ssä. Farmiliiga AHL:ssä hän on osunut neljästi. Viime kaudella hyökkääjä summasi kahdeksassa ottelussa pisteet 0+7=7.
Florida Panthers korjasi kurssiaan 2–1-voitolla Colorado Avalanchesta ja päätti Coloradon voittokulun. Ennen maanantain vastaisen yön kohtaamista Colorado voitti kymmenen ottelua peräkkäin.
Coloradon suomalaishyökkääjä Artturi Lehkonen tasoitti 1–1:een ensimmäisessä erässä. Täysosuma oli hänelle kauden 15:s. Floridan suomalaiset Anton Lundell, Eetu Luostarinen ja Niko Mikkola jäivät pisteittä.