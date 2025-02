Patrik Laine tykitti voittomaalin – NHL:n suomalaistähdet tehokkaina

Jääkiekon NHL:ssä Montreal Canadiens palasi maajoukkuetauolta voitokkaasti kaatamalla Ottawa Senatorsin maalein 5–2.

Ottelun voittomaalin viimeisteli Montrealin Patrik Laine, joka teki kauden 13. maalinsa. Laine laukoi 3–2-maalin ylivoimalla, kun Nick Suzuki voitti ensin aloituksen ja Lane Hutson jatkoi suomalaiselle.

Katso maali ylälaidan videolta.

Laine ei ollut tehnyt maalia kymmeneen viime otteluun Montrealin paidassa. Leijonien riveissä hän jäi myös ilman täysosumia, mutta syötti kolme maalia kolmeen peliin 4 Nations -turnauksessa.

Montrealin toinen suomalaispelaaja Joel Armia pelasi ottelussa reilut 14 minuuttia ilman tehoja. Ottawan Nikolas Matinpalo pelasi 11 minuuttia. Espoolainen metsästää yhä uransa ensimmäistä tehopistettä NHL:ssä.

Rantanen ja Aho tehopisteille

Carolina Hurricanes kohtasi Toronto Maple Leafsin vieraskaukalossa. Toronto johti ottelua kahden erän jälkeen 4–0, kunnes Carolina aloitti takaa-ajon päätöserässä.

Ensin Carolinan Sebastian Aho alusti Shayne Gostisbeheren tekemän 1–4-kavennuksen ja Mikko Rantanen syötti Andrei Svetshnikovin 2–4-osuman.

Jaccob Slavin toi Carolinan jo maalin päähän, mutta sen jälkeen Auston Matthews ja Pontus Holmberg viimeistelivät tyhjään maaliin loppulukemat 6–3.

Carolinan Jesperi Kotkaniemi jäi ottelussa pisteittä ja Juha Jääskä ei pelannut. Toronton Jani Hakanpää kuntouttaa yhä polveaan.

Kakko osui ylivoimalla

Seattle Kraken voitti Florida Panthersin maalein 2–1. Seattle meni ottelussa 1–0-johtoon, kun Kaapo Kakko onnistui ylivoimalla.

Kakko on tehnyt tällä kaudella tehot 10+22. Hyökkääjä siirtyi kesken kauden New York Rangersista Seattleen. Rangersissa Kakko teki 30 ottelussa tehot 4+10, kun taas Seattlessa TPS:n kasvatti on tehnyt 25 ottelussa pisteet 6+12.

0:40 Kaapo Kakko iski kauden kymmenennen maalinsa NHL:ssä. (Video: NHL.com)

Ottelussa olivat muutkin suomalaispelaajat vahvasti esillä.

Floridan suomalaisista Eetu Luostarinen, Anton Lundell ja Niko Mikkola olivat mukana Panthersin tasoituksessa. Luostarinen viimeisteli osuman Lundellin ja Mikkolan syötöstä.

Floridan Aleksander Barkov ja Seattlen Eeli Tolvanen jäivät ottelussa pisteittä.

Jokiharjulle kauden toinen maali

Buffalo Sabres takoi avauserässä peräti viisi maalia New York Rangersin verkkoon ja karkasi tavoittamattomiin. Buffalo voitti ottelun lopulta 8–2, vaikka Rangers yritti toisen erän maaleillaan päästä takaisin mukaan peliin.

Buffalon viimeisen maalin teki puolustaja Henri Jokiharju, jolle osuma oli kauden toinen.

0:38 Henri Jokiharju kruunasi Buffalon maalikarkelot New York Rangersia vastaan. (Video: NHL.com)

Buffalon maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen torjui ottelussa 26 kertaa. Rangersin Urho Vaakanaiselle ottelu oli vaikea, sillä puolustaja oli jäällä neljän takaiskun aikana.

Washington Capitals voitti Pittsburgh Penguinsin 8–3. Pittsburghin Joel Blomqvist vaihdettiin maaliin Washingtonin siirryttyä 5–2-johtoon. Blomqvist torjui ottelussa 14 kertaa.

Ristolainen leipoi 1+1

Philadelphia kukisti kotijäällään Edmontonin 6–3-lukemin. Owen Tippett maalasi kahdesti, kun suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen kirjasi Philadelphialle maalin ja maalisyötön.

Toisessa eilisillan ottelussa Minnesotan itävaltalaishyökkääjä Marco Rossi viimeisteli Wildille 4–3-jatkoaikavoiton kotijoukkue Red Wingsistä.

Minnesotan maalivahti Marc-Andre Fleury pelasi huikean uransa 1 045. NHL-ottelun ja nousi Roberto Luongon ohi toiseksi maalivahtien NHL-peleissä. Edellä on eneää vain Martin Brodeur (1 266 ottelua).