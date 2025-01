Artturi Lehkoselta jäätävä temppu – Colorado nousi huimaan saavutukseen

Jääkiekon NHL:ssä Colorado Avalanchen Artturi Lehkonen ohjasi avausmaalin 5–2-kotivoittoon päättyneessä ottelussa Winnipeg Jetsiä vastaan.

Lehkonan sai ohjattua kiekon rysään erittäin haastavassa tialnteessa, Jetsin puolustaja rusioi samaan aikaan suomalaisen jään pintaan.

Lehkosen osumaa voit ihastella jutun yläaidan videolta.

Toisessa erässä Winnipeg Jetsin Rasmus Kupari katkaisi viimein 20 ottelua kestäneen maalittoman putkensa 1–1-tasoitusosumalla.

NHL:n suomalaispelaajien alkukauden selkeää pistekuninkuutta pitävä Mikko Rantanen iski 4–2-osuman tyhjään maaliin. Rantasen maalista syöttöpisteen nappasi Joel Kiviranta.

Lehkosen, Kuparin ja Rantasen maalit voit katsoa alla olevalta videolta.

Artturi Lehkonen, Rasmus Kupari ja Mikko Rantanen onnistuivat maalinteossa.

Rantasen tämän kauden pistepotti kasvoi jo lukemiin 21+33. Viime viikolla hattutempun Utahia vastaan laukoneen Lehkosen pistesaldo tältä kaudelta ylsi puolestaan 14+6-lukemiin. Kivirannalle tehoja on kertynyt 10+3.

Neljättä NHL-otteluaan pelannut Coloradon Jere Innala sai jääaikaa noin kymmenen minuuttia. Suomalaishyökkääjältä on pistetili edelleen avaamatta liigassa.

Colorado Avalanche saavutti voittonsa myötä merkittävän virstanpylvään. Siitä tuli NHL:N kaikkien aikojen kolmas joukkue, joka on saavuttanut kalenterivuoden aikana 50 voittoa neljänä vuonna peräkkäin. Samaan on pystynyt aikaisemmin vain Edmonton vuosina 1983-1986 ja Montreal vuosina 1975-1978.

Coloradoon Nashvillestä viime viikolla kaupattu suomalaishyökkääjä Juuso Pärssinen teki ensiesiintymisensä uuden joukkueensa paidassa. Pärssinen pelasi ottelussa vajaat kahdeksan minuuttia.

Pärssisen ex-joukkue Predators kärsi 3–5-vierastappion Minnesota Wildille. Nashvillen maalia vartioinut Justus Annunen nappasi 33 torjuntaa Juuse Saroksen seuratessa peliä vaihtopenkin puolelta.

Dallasin Hintz ja Lindell maalikannassa

Dallas-pakki Esa Lindell katkaisi niin ikään pitkän maalittoman kautensa, kun Stars nappasi 4–2-kotivoiton Buffalo Sabresia vastaan. Lindell viimeisteli kauden kolmannen osumansa tyhjään maaliin.

Lindellillä oli takanaan 18 ottelun maaliton putki.

Avausmaalia saatiin odottaa ottelun puolivälin tienoille, jolloin Dallasin suomalaishyökkääjä Roope Hintz ohitti rannelaukauksellaan Buffalon maalia vartioineen Ukko-Pekka Luukkosen.

Dallasin suomalaispuolustaja Miro Heiskanen jäi ilman tehopisteitä.

Buffalon Luukkonen oli torjunut joukkueensa voittoon kolmessa edellisessä ottelussa. Dallasia vastaan torjuntoja kertyi 29.

Hintzin tehopistepotti tältä kaudelta on 16+6, Lindellin 3+9.

Columbus päihitti Carolinan voittolaukauksilla

Mikael Pyyhtiän Columbus Blue Jackets päihitti Carolina Hurricanesin 4–3-lukemin voittolaukauksille venyneessä ottelussa. Ottelun ainoasta suomalaisosumasta vastasi Jesperi Kotkaniemi, jonka tolpan kautta maaliin kilahtanut rystylaukaus vei Carolinan 3–2-johtoon toisessa erässä.

Carolinan Sebastian Aho taas syötti joukkueensa kaksi ensimmäistä maalia. Aholla oli myös tilaisuus venyttää joukkueensa mahdollisuuksia voittolaukauskilpailussa, mutta Carolinan viidentenä vetäjänä ollut Aho ei onnistunut Columbuksen latvialaisvahti Elvis Merzlikinsin ohituksessa.

Kotkaniemi on tehnyt kuluvalla kaudella nyt kuusi maalia, minkä lisäksi hänelle on kirjattu 11 syöttöpistettä. Ahon tehopotti tältä kaudelta on 12+28.

Mikael Granlundin San Jose Sharks kasvatti tappioputkeaan kahdeksaan otteluun, kun Rasmus Ristolaisen Philadelphia Flyers vei vierasvoiton selkein 4–0-lukemin.

Canadiens kiri ohi Vegasista

Heikon ensimmäisen erän pelannut Montreal Canadiens kiri lopulta 3–2-vierasvoittoon Vegas Golden Knightsista. Voitto oli Montrealille kolmas perättäinen.

Vuoden 2023 mestari karkasi avauserän viimeisillä sekunneilla kahden maalin johtoon. Canadiensin takaa-ajo päättyi tasoitukseen kolmannen erän puolivälissä. Muutamaa minuuttia myöhemmin kanadalaishyökkääjä Kirby Dach livautti Montrealin voitto-osuman.

Ilman tehopisteitä ottelussa jääneet Montrealin suomalaishyökkääjät Joel Armia ja Patrik Laine saivat molemmat jääaikaa päälle 14 minuuttia.

Kauden ensimmäisen pelinsä joulukuun alussa pelannut Laine on kerännyt 8+2-tehot. Armialle kauden peleistä on kertynyt tehoja 7+11.

Teuvo Teräväisen Chicago Blackhawks kärsi 2–6-tappion St. Louis Bluesille. Baseball-joukkue Chicago Cubsin kotistadionilla Wrigley Fieldillä pelatussa ulko-ottelussa suomalaishyökkääjä sai jääaikaa lähes 16 minuuttia.