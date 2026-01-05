Gabriel Landeskogia ei varmasti toviin tositoimissa nähdä.

Colorado Avalanchen kapteeni Gabriel Landeskog loukkaantui jääkiekon NHL-ottelun toisessa erässä Florida Panthersia vastaan.

Kokenut ruotsalaishyökkääjä tavoitteli kiekkoa Floridan maalin lähettyvillä, kun hän kaatui ja törmäsi vauhdilla vasen kylki edellä maalitolppaan.

Landeskog makasi useita minuutteja jäässä, kunnes Coloradon hyökkääjätähti Nathan MacKinnon ja joukkueen lääkäri taluttivat miehen pois kaukalosta.

Avalanchen päävalmentaja Jared Bednar kertoi ruotsalaisen kärsivän ylävartalovammasta.

– Häntä tutkitaan ja diagnosoidaan vielä, mutta tilanne ei näyttänyt mukavalta. Hän tulee varmasti olemaan poissa jonkin aikaa, Bednar sanoi medialle.

– Toivottavasti ei ole kyse mistään vakavasta.

MacKinnon pohti "luiden paranevan normaalisti".

– Jänteiden ja nivelsiteiden vammat ovat urheilussa pelottavia, kanadalainen lisäsi.

Vuoden 2022 Stanley Cup -voittaja Landeskog oli oikean polven vamman lähes kolme vuotta sivussa ennen kuin palasi tositoimiin viime kauden pudotuspeleihin viideksi otteluksi.

– Sen prosessin jälkeen, joka hänellä oli, se näytti kamalalta ja on ehdottomasti pelottavaa. On musertavaa nähdä tuollaisen jätkän loukkaantuvan noin, koska hän on niin kova. Yksi valoisa puoli on kuitenkin ehkä se, että kyse ei ole hänen polvestaan, MacKinnon tuumi.

Hän myös paljasti useiden Floridan miesten kyselleen loppupelin aikana miten Landeskogilla menee. MacKinnon piti sitä tyylikkäänä eleenä.

Ilman loukkaantunutta suomalaiskapteeniaan Aleksander Barkovia pelaava Florida voitti ottelun 2–1. Suomalaishyökkääjä Artturi Lehkonen iski Coloradon ainokaisen.

Landeskog on nimetty Ruotsin joukkueeseen Milano-Cortinan helmikuiseen olympiaturnaukseen.