Lassi Etelätalo täräytti kauden parhaansa – vahva ote MM-kisapaikkaan

Lassi Etelätalo vei miesten keihäänheiton voiton yleisurheilun Ruotsi-ottelussa Tukholmassa kauden parhaalla heitollaan 81,90.

Voittoheittonsa myötä Etelätalo tarrasi todennäköisesti kiinni paikkaan Tokion MM-kilpailussa.

Etelätalo kukisti kilpailussa toiseksi yltäneen Eemil Porvarin, joka heitti parhaallaan 77,38.

Oliver Helander heitti perjantaina Brysselissä kauden kotimaisen kärkituloksen 83,97.

Myös Toni Keränen on vahvoilla MM-Tokioon, vaikka hän jäikin Ruotsi-ottelussa vasta neljänneksi heikolla tuloksella 75,28.

Keränen on heittänyt tällä kaudella viidessä kilpailussa yli 81 metrin.

– Pikkuisen minua pitää potkia, uransa päätöskautta kisaava Etelätalo hymähti.

– Uskoisin, että olen nyt vahvoilla Tokion-paikkaan. Ihan varma ei voi olla, mutta tulos oli sen verran hyvä, että näkisin sen riittävän, 37-vuotias konkariheittäjä jatkoi.

Ruotsi-ottelun keihäskisa sai ennakkosähköä jo perjantaina, kun Oliver Helander onnistui näyttöpaikassaan Brysselin Timanttiliigassa heittämällä kauden kotimaisen kärkituloksen 83,97. Helanderin Tokio-paikka lienee sillä tuloksella selviö.

Myös Toni Keränen on vahvoilla Tokioon, vaikka vammat vaivasivatkin liminkalaista pahoin Tukholmassa. Keränen jäi Ruotsi-ottelun keihäässä vasta neljänneksi heikolla tuloksella 75,28, mutta hän on kesän Suomen mestari ja heittänyt tällä kaudella viidessä kilpailussa yli 81 metrin.

Porvarin kesän paras tulos on 81,01. Hartolan Voiman 22-vuotias nuorukainen epäili Tukholman olympiastadionilla olevansa ulkona MM-Tokiosta.

– Kyllä MM-valinnat ovat varmaan aika selvät. Olettaisin näin, jos äijät vain ovat kasassa. En tällaisilla heitoilla haluakaan lähteä sinne heittämään, Porvari totesi.

"Ei me tappelemaan lähdetty"

Seitsenkertainen arvokisafinalisti ja kolmen vuoden takainen EM-pronssimitalisti Etelätalo myönsi, että Ruotsi-ottelun ennakkoasetelma jännitti häntä hieman.

– Aamulla oli ehkä vähän enemmän jännitystä kuin monesti aiemmin, mutta verkan aikana tuntui varmalta ja se jännitys hävisi kyllä. Kisaheitoissa oli normaali tunne, Etelätalo totesi.

Heittäjät viskoivat Tukholman olympiastadionilla keihästä vastatuuleen, mutta Etelätalo löysi keinot kelpo tulokseen.

– Vielä ei ollut mikään huippuheitto, mutta ihan hyvä tähän tilanteeseen. Sieltä löytyi itselle vähän tyynempiä kelejä.

Etelätalo ja 15 vuotta nuorempi Porvari suhtautuivat kisatilanteeseen rennosti. Maaotteluhenki pysyi keihäsmiesten välillä vahvana.

– Aika rennoin mielin me Lassin kanssa olimme. Ei me tappelemaan lähdetty, vaikka sellaisia otsikoita olikin. Katsottiin, kumpi oli tänään parempi, Porvari sanoi.

Keränen luottaa kuntoutumiseensa

Kauden kotimaisen tilastokakkosen Keräsen (82,26) tilanne herätti Tukholmassa huolta. Limingan Niittomiesten urheilijan heittokäsi on vihoitellut Oulun gp-kilpailun jälkeen, ja hän oli saanut Ruotsi-ottelun alla myös noidannuolen.

– Oulussa sain aika paljon nestettä niveleen ja pienen repeämän koukistajalihakseen. Ajattelin olevani täällä ihan edustuskelpoinen, mutta verryttelykentällä huomasin, ettei ehkä kannata heittää, Keränen sanoi.

– Jälkiviisaana heittäminen ei ollut ehkä paras ajatus, mutta luonne ei sallinut enää luovuttaa. Ajattelin, että piti antaa itselle mahdollisuus vastata muihin heittoihin.

Keränen kertoi, että hän uskoo toipuvansa kuntoon MM-kisoihin, jos hänet syyskuun arvokisoihin valitaan.

– Neste pitää saada pois kyynärpäästä. Lihas kerkeää kyllä parantua, jos valinta tulee. Olen kuntoutunut tällaisessa ajassa pahemmastakin. Joskus olen heittänyt ennätyksen ilman sivusidettä.

Urheiluliiton on määrä täydentää Tokion MM-joukkuetta keskiviikkona. MM-kilpailut järjestetään Japanissa 13.–21. syyskuuta.