Olisiko sinusta suorittamaan tämä raaka rata? Näin 83-vuotias teräsmummo selvisi yhdestä maailman rankimmista kestävyyskisoista

Mildred Wilson, 83, on entinen myyntiautomaattiyhtiön työntekijä Missourista, Yhdysvalloista. Kyseinen teräsmummo on suorittanut tämän yhden kaikkien aikojen rankimman kestävyystapahtuman jo kolme kertaa.

Tough Mudder on kestävyyskilpailu, joka on täynnä rankkoja esteitä, kuten jättimäinen jääkylpy, 18-metrinen vesihauta teräsaidan alla, 10 000 voltin sähkön läpimurto ja 12 jalan puiset tikkaat, joissa on jättimäiset portaat sekä kaikkea muuta.