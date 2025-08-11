Louise on ensimmäinen yläosattomana maratoneja juokseva nainen – "Rakastan sitä"

Englantilainen Louise Bernadette Butcher juoksee maratoneja yläosattomana ensimmäisenä naisena maailmassa.

Louise Bernadette Butcherilla diagnosoitiin keväällä 2022 lobulaarinen eli rauhasperäinen rintasyöpä. Englantilaisnaisen rinnat jouduttiin poistamaan.

Sädehoitoakin saanut Butcher ei antanut raskaan tilanteen nujertaa itseään. Jo kuusi viikkoa toisen rintansa poistamisen jälkeen hän juoksi ensimmäisen virtuaalimaratoninsa, 42,195 kilometriä.

– Se oli hyvin raskasta, mutta ei niin raskasta kuin syövän läpikäyminen, hän sanoi saksalaislehti Weltille.

– Paikoin minun täytyi vain maata maassa, koska rintakipuni oli niin kovaa. Lihakseni olivat hyvin heikot. Tuntui kuin hevonen olisi potkaissut minua.

Butcher silti sinnitteli.

– Olin päättänyt tekeväni sen ennen diagnoosia, ja se oli ainoa asia, johon pystyin vaikuttamaan, koska syöpä vei kaiken kontrollin. Se on kuin menettäisi elämänsä hallinnan.

– Maraton ja juokseminen olivat kaikki, mitä minulla oli jäljellä. Koin, että minun täytyi tehdä se. Se oli tunne, jota minulla ei ollut koskaan aiemmin ollut. Ikään kuin olisin täällä sitä varten.

"Kuin menettäisi identiteettinsä"

Louise Bernadette Butcher painelemassa maratonia Lontoossa.Credit: PA Images / Alamy Stock Photo

Welt raportoi heinäkuisessa artikkelissaan Butcherin, 52, painelleen kahden ja puolen aikana kaikkiaan viisi maratonia ja kaksi puolimaratonia. Hän uskoo liikunnan auttaneen häntä toipumisessa.

Paitsi että sisukas nainen on pitänyt itsensä aktiivisena, hän on kääntänyt päitä juoksemalla toisesta maratonistaan lähtien yläosattomana.

Suomessakin on järjestetty erillisiä nakujuoksuja, mutta Butcher on Weltin mukaan maailman ensimmäinen yläosattomana virallisen maratonin juossut nainen.

– En käsittänyt, miksi peittäisit arpia, jotka olivat pelastaneet henkesi. Jos sinulla on arpi jossain muualla, et koe tarvetta peittää sitä.

Englantilainen myöntää, että rinnattomuudessa oli kyllä aluksi käsittelemistä.

– On kuin menettäisi identiteettinsä rintojensa mukana. En enää tiennyt, koska rintani olivat kuuluneet minulle ja olleet osa minua koko elämäni. Minulla kesti noin kuusi kuukautta tottua itseeni ilman niitä.

Idean yläosattomana juoksemisesta hän sai elokuvan kuvauksissa, joka julkaistiin syöpäfoorumilla rinnanpoiston kokeneille naisille. Vieraat ihmiset näkivät ensimmäisen kerran hänet ilman rintoja. Butcher ajatteli, että he tuijottivat häntä juuri siksi, ettei rintoja ollut, ja hän sai paniikkikohtauksen.

– Se oli todella, todella vaikeaa. Tuntui kuin kaikki olisivat säälineet minua. Mutta he sanoivat: "Ei, emme tunne sääliä sinua kohtaan. Ihailemme rohkeuttasi ja urheuttasi."

Kokemus muovasi Butcherin ajatusmaailmaa ja sai hänet kokeilemaan yläosattomana juoksemista. Se oli hänen mukaansa hänen elämänsä paras päätös.

"Kuin tietäisin, miltä tuntuu, kun mies juoksee"

Louise Bernadette Butcherin elämässä ylipäätään kulkee./All Over Press

Butcher on nykyään kivuton. Runsaasti juokseva nainen kertoo olevansa nykyään myös vahvempi ja lihaksikkaampi. Kesäkuun lopussa häneltä tuli ulos Going Topless -kirja, jolla hän haluaa antaa muille toivoa.

Butcher sanoo auttaneensa muita kokemaan olonsa paremmaksi ja hyväksymään itsensä.

Englantilainen kerää juoksulenkeillään myös varoja ja työskentelee hyväntekeväisyysjärjestön lähettiläänä. Hän setvii, ettei ole koskaan tuntenut oloaan niin tyytyväiseksi palkkatyössä.

Lisäksi:

– Olen itse asiassa nopeampi ilman rintoja. Tasapainoni ja ryhtini juostessa ovat erilaiset. Tuntuu kuin tietäisin, miltä tuntuu, kun mies juoksee. Rakastan sitä.

– Jos joku tarjoaisi minulle rinnat käyttöön, sanoisin, etten halua niitä.

Nopeimmillaan Butcher on pistellyt maratonin 4.42 tuntiin ja puolimaratonin 2.03 tuntiin. Hän mielii juosta maratonin Pariisissa ja Bostonissa ja tulla ikäluokkansa nopeimmaksi naiseksi 10 kilometrin matkalla.