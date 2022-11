MM-luotsilta raju purkaus: Puhui pelaajiensa kuolemanvaarasta ja ripitti joukkueen faneja – "Pysykää kotona, emme tarvitse teitä"

Yhdysvallat-Wales 21.11. klo 21.00 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Studio käyntiin klo 20.30.

Queirozin joukkue pelaa Qatarissa äärimmäisen vaikeassa raossa, sillä Iranissa on kuohunut jo kahden kuukauden ajan islamilaishallinnon ja sitä vastustavien mielenosoittajien välillä.

Myös maajoukkue on ajautunut keskelle tätä myllerrystä, sillä se on merkittävä politiikan väline Iranissa.

– Ette voi edes kuvitella tai tietää, millaisessa tilanteessa nämä pojat ovat eläneet viime päivät. Ja ainoastaan siksi, että he haluavat pelata jalkapalloa. Mitä tahansa he tekevät tai mitä tahansa he sanovat, heidät halutaan tappaa, Queiroz kommentoi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.