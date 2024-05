Oletko nähnyt tätä miestä? Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta 19-vuotiaasta

Henkilö on nähty viimeksi keskiviikkona noin kello 13.30 Munkkivuoren ostoskeskuksella.

Henkilöllä on yllään oranssi t-paita, harmaat collegehousut ja vihreä vyö. Henkilöllä on vaaleat hiukset ja hän on noin 180 senttimetriä pitkä.