Oletko jo törmännyt "nimesi määritelmään"? Ylistävät kuvailut hauskuuttavat somessa

"Emmi on aivan täydellinen ihminen, johon voit rakastua syvästi. Emmi on sen tyyppinen tyttö, jonka seurassa haluat jatkuvasti olla, koska hänen kanssaan on niin hauskaa olla ja koska hän tekee sinut onnelliseksi. Hän on sellainen ihminen, jota haluaa vain halata, eikä ikinä päästää irti. Emmit ovat yleensä lyhyehköjä, aivan upeita ja hauskoja, urheilullisia, välillä energisiä ja toisinaan erittäin vilpittömiä ja uskollisia. Emmit eivät koskaan jätä sinua kenenkään muun takia ja he tuottavat aina iloa. Emmi on kaikin puolin täydellinen."