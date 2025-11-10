15-vuotias poika raiskasi ikätoverinsa lastensuojelulaitoksessa Helsingissä elokuussa 2024, uutisoi Helsingin Sanomat.

Helsingissä sijaitsevassa lastensuojelulaitoksessa vuonna 2009 syntynyt poika oli kesällä 2024 mennyt ikätoverinsa huoneeseen ja raiskannut tämän.

Helsingin Sanomien mukaan paikalla oli tapahtuma-aikaan yksi hoitaja.

Rikos alkoi paljastua vasta muutamaa viikkoa myöhemmin, kun uhri kertoi siitä.

Poika kiisti oikeudessa syyllistyneensä rikokseen, vaan väitti yhdynnän tapahtuneen yhteisymmärryksessä. Käräjäoikeus ei uskonut poikaa ja tuomitsi tämän nuorena henkilönä tehdystä lapsenraiskauksesta vuoden ja kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Lisäksi poika määrättiin maksamaan uhrille korvauksia 7 000 euroa. Tuomio ei ole lainvoimainen.