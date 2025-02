Italiassa vaaditaan Viron euroviisun sulkemista ulos kisasta – kohusanoitus suomalaisesta kynästä

Viron Espresso macchiato -euroviisu kuohuttaa Italiassa.

Euroviisujen edeltäjä ja esikuva, Sanremon musiikkifestivaali huipentui viime lauantaina Ollyn yllätysvoittoon. Italiassa vähemmälle huomiolle jäi samaan aikaan järjestetty Eesti laul -kilpailu, jossa Viro valitsi viisuedustajakseen Tommy Cashin.

Cashin Espresso macchiato -kappale nousi kuitenkin Italiassa puheenaiheeksi heti seuraavana päivänä. Kappale on herättänyt sekä tyrmistystä että huvittuneisuutta, sillä sen koko idea tuntuu olevan Italiaan liittyvillä stereotypioilla leikittely. Tässä ote laulun sanoista:

Ciao bella, I’m Tomaso / Addicted to tobacco / Mi like mi coffe very importante / No time to talk, scusi / My days are very busy / And I just own this little ristorante.

Myöhemmin Cash kuvailee muun muassa tekevänsä töitä ympäri vuorokauden ja hikoilevansa kuin mafioso. Kertosäe on italian ja espanjan yhdistelmältä kuulostava “mi amore, espresso macchiato macchiato macchiato, por favore”.

Kappaleen on kirjoittanut Cashin kanssa Johannes ”Kiro” Naukkarinen, joka oli yksi Käärijän Cha cha cha -hitin tekijöistä. ”Siis ihanko oikeasti tämä kappale on menossa euroviisuihin?”, monet italialaiset ovat kysyneet hämmentyneinä esityksen nähtyään.

Vaikka biisi on tarttuva ja Tommy Cashin tanssityyli ja elehdintä hauskaa, aiheuttaa kappale myös jutun kirjottajalle Italiassa asuvana suomalaisena myötähäpeää. Italialaista aksenttia huonosti matkiva mafiapomo laulamassa spagetista, hohhoijaa miten hauskaa ja omaperäistä.

Olisiko sama kappale mennyt läpi, jos Cash tanssisi vaikkapa kamelien kanssa ja laulaisi arabiaa muistuttavaa sekakieltä? Olisi eri asia, jos laulussa vitsailtaisiin tasapuolisesti eri Euroopan kansoihin liittyvillä stereotypioilla. Tai jos laulaja olisi itse syntyperäinen italialainen, joka vitsailisi oman maansa kustannuksella.

"Mafialla ei vitsailla"

Italialaiset ovat yleisesti ottaen huumorintajuista kansaa ja osaavat nauraa itselleen. Moni heistä pitääkin Viron viisua vain hauskana, ja siitä loukkaantuvia tosikkoina. Heistä on selvää, että Cash on ironinen ja tekee pilkkaa Italia-kliseistä, ei itse Italiasta. Erityisesti mafialla vitsaileminen on monen mielestä kuitenkin mautonta, ja osoittaa tilannetajun puutetta.

La volta buona -ohjelman juontaja Caterina Bolivo kuuluu niihin, joiden mielestä Espresso macchiatossa ei ole mitään hauskaa. ”Mafialla ei vitsailla, sillä on ihmisiä, jotka ovat kuolleet ja jotka kuolevat mafian vuoksi.” Erään studiovieraan mukaan italialaiset voivat itsekin nauraa mukana pizza, spagetti, mandoliini -stereotypioille, mutta kappaleen lause ”hikoilen kuin mafioso” menee liian pitkälle.

Italialainen kuluttajajärjestö Codacons julkaisi laulua koskevan lausunnon, jonka mukaan ”On oikein vastustaa rap-kappaleita, joiden sanoitukset ovat seksistisiä ja naisia loukkaavia. Kysymme, pitäisikö samalla logiikalla sallia euroviisuihin osallistuminen kappaleella, joka loukkaa kokonaista maata ja yhteisöä, ja joka on vaarassa lähettää vääränlaisia viestejä, jotka vahingoittavat maan ja sen asukkaiden mainetta.”

Codacons pyytää EBUa harkitsemaan Espresso macchiaton sulkemista ulos tulevista viisuista. Samoin on tehnyt Italian senaatin varapuhemies, Lega-puoluetta edustava Gian Marco Centinaio. Se vaikuttaa epätodennäköiseltä. Ei olisi kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun euroviisukappaleen sanoitusta on jouduttu rukkaamaan uusiksi.

