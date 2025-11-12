Pokeri ja sukutausta olivat nostamassa näitä miehiä nuorten tulolistojen kärkeen.

Suomen kovatuloisin alle 30-vuotias oli viime vuonna verottajan tietojen mukaan Pauli Äyräs. Hänen verotettavat tulonsa olivat viime vuonna yli 7 miljoonaa euroa, ja ne koostuivat kokonaan pääomatuloista.

Vuonna 1996 syntynyt Äyräs on tullut tunnetuksi pokeriammattilaisena ja toimii sosiaalisessa mediassa Fiilismies-nimimerkillä. Hän on kertonut sosiaalisessa mediassa esimerkiksi myös osakekaupoistaan.

Verottajan tietojen mukaan viime vuoden kovatuloisin 2000-luvulla syntynyt oli Arthur Ehrnrooth.

Hän sai ansio- ja pääomatuloja viime vuonna yhteensä noin 4,7 miljoonaa euroa. Tästä lähes kaikki tuli pääomatuloina ja vain noin 8 800 euroa ansiotuloina.

Vuonna 2004 syntynyt Ehrnrooth toimii ainakin hallituksen jäsenenä Ehrnroothien Virala-yhtiössä.

10:50