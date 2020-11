”Olemme lähellä leviämisvaihetta ja haluamme sen estää” – Pirkanmaa kertoo, miksi se otti jo kovat koronakeinot käyttöön

Jopa nuoria joutunut sairaalaan

Tartuntoja on Sandin mukaisesti tasaisesti eri Pirkanmaan kunnissa, ja niistä onneksi enemmistö on nuorilla aikuisilla ja keski-ikäisillä. Sitä iäkkäämmillä suuremman riskin ryhmillä tartuntoja on ollut vähemmän. Tämä on hyvä asia, koska näillä ryhmillä tauti puhkeaa useammin vakavana ja vie sairaalahoitoon. Sand muistuttaa, että silti jopa nuoria on joutunut sairaalahoitoon.