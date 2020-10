Koronatilanne nyt: Yleisin koronatartuntapaikka on koti, mutta illat ravintoloissa iso riski – näin viranomaiset kertoivat tulevista rajoitustoimista

Tilannekatsauksessa käsiteltiin tautitilannetta ja arvioitiin koronaepidemian tilannetta Suomessa ja kansainvälisesti. Tilaisuudessa annettiin lisäksi jankohtaiskatsaus niistä tiedoista, jotka koskevat alueellisia torjuntatoimia koronavirusepidemian kiihtymisvaiheen varalta.

Koronaepidemia on kiihtynyt Suomessa viime viikkoina. Koronan ilmaantuvuusluku on viimeisen kahden viikon aikana ollut yli 20, kun edeltävän kahden viikon aikaan se oli yli 10. Ilmaantuvuus tarkoittaa todettujen koronatartuntojen määrää 100 000 kansalaista kohden kahden viikon aikana.

10.42: Puumalainen toteaa, että maskeja on käytetty joissain Euroopan maissa pitkään, mutta koronatilanne pahenee silti. Puumalainen toteaakin, että maskit eivät yksittäisenä ratkaisuna koronatilannetta korjaa, mutta ne voivat olla osa ratkaisua.

10.41: Koronavirusta kuvataan ovelaksi, ja ilmenee uusia ennustamattomia tapoja siitä, missä tilanteissa se leviää.

10.40: Puumalainen tuo esille jäljityksen merkityksen koronatilanteen hallitsemiseksi. Valtaosa tartunnoista on menetyksekkäästi jäljitetty ja altistuneet on ohjattu karanteeniin. Kun tämän jälkeen jatkotartuntoja on todettu karanteenissa olevilla ihmisillä, ei karanteenin ansiosta tartuntavaaraa ei enää muilla ihmisillä ketjun katkettua.

10.37: Kysyttiin, onko mahdollista palata "entiseen normaaliin" ennen koronarokotuksen valmistumista. THL ei halua lähteä ennustamaan, mutta kertoo, että tarkoitus on toimenpiteillä saada tilannetta käännettyä eikä osaa sanoa, millainen tilanne on kuukausien päästä.

10.34: Ei ole varsinaista seurantatietoa siitä, kuinka moni kauttaa maskia. Maskien käyttö on THL:n Puumalaisen omien havaintojen mukaan lisääntynyt ainakin pääkaupunkiseudulla, mutta yhä tarve on lisätä maskien käyttöä eri yhteiskunnan sektoreilla.

10.30: Yleisin tartuntapaikka on samassa taloudessa asuvat ihmiset. Tartunnoista suuri osuus tapahtuu koti- ja perhepiirissä. Kodin ulkopuolella tartuntoja tapahtuu nimenomaan paikat, jossa on paljon ihmisiä ja turvavälit laiminlyöty. Monen eri maan kokemuksen perusteella myöhäiset tunnit ravintoloissa ovat valitettavasti tällaisia tilanteita, joissa tartuntoja on tapahtunut aika suurelle joukolle lyhyen ajan kuluessa. Islannin tartuntatilanne oli hyvä, mutta kahden ravintolan kautta muutaman päivän kuluessa sata ihmistä sai tartunnan ja tilanne lähti nopeasti huononemaan.

10.27: Jos viime keväällä ei olisi ryhdytty koviin keinoihin, olisi Suomen sairaanhoito ylikuormitettu, Tuija Kumpulainen sanoo. Painotetaan, että kiihtymisvaiheeseen joutuminen ei ole kohtalon sanelemaa, vaan siihen voidaan oikeilla toimilla vaikuttaa.

10.25: Tilaisuudessa kysytään, minkä takia taloutta kuritetaan kovalla kädellä, vaikka tilanne on paremmin hoidossa kuin keväällä. THL toteaa, että kannattaa pitää mielessä tämänhetkisen tilanteen lisäksi myös se, mihin tilanne voi edetä ilman toimia. Jos joudutaan tilanteeseen jossa koronatilanne kiihtyy nopeasti ja sairaanhoito kuormittuu ja tehdään kovia keinoja, niin THL:n mukaan parempi ratkaisu on ennakoida koronan kiihtyessä tehden alueellisia toimia. Estetään koronan luisuminen leviämisvaiheeseen ja pyritään haittojen minimoimiseen. Tässä kehotetaan kohdennettuun ja alueelliseen rajoittamiseen.

10.22: Koronatoimet vaativat alueilla toimeenpanossa toimenpiteitä. Kysymys on, että sairaanhoitopiirin pitää miettiä keinoja päästä kiihtymisvaiheesta takaisin perustasolle oikeilla koronatoimilla. Kumpulainen ei ihmettele, että alueen edustaja olisi hämmentynyt, mitä häneltä odotetaan tilaneen rauhoittamiseksi. On jo esimerkkejä pienistä ryppäistä, joita on saatu hallintaan ja koronatilanne alueellisesti hallintaan.

10.19: Tuija Kumpulainen kertoo, että keskusjohtoisesta järjestelmästä ja valmiuslain käytöstä siirrytään alueelliseen malliin. Viime viikolla syntyi huoli, ovatko alueet riittävän hereillä koronatilanteesta.

10.17: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri eroaa selvästi muusta Suomesta.

10.16: Kiihtymisvaihe alkoi pääkaupunkiseudulla 24. syyskuuta. Muiden sairaanhoitopiirien ei tiedetä katsoneen siirtyneensä taudin kiihtymisvaiheeseen kaikki kiihtymisvaiheen kriteerit huomioon ottaen ja tehneen sen johdosta päätöksiä.

13.15: Tällä hetkellä voimassa ovat rajoitukset matkustamisen ja ravitsemusliikkeiden osalta. Rajoitukset ovat valtakunnallisia.

13.14: Koronatilanteen pahenemiseen on reagoituva nopeasti. Voipio-Pulkki peräänkuuluttaa kansalaisten vastuuta omasta toiminnastaan.

10.13: Korona on kiihtymisvaiheessa, toteaa strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Tilanne on huonointen hallinnassa pääkaupunkiseudulla, mutta sairaalakapasiteetin osalta tilanne on hyvä. Positiivisten koronatestien osuus on hypähtänyt erityisesti viimeisen viikon aikana. Myös koronatartuntojen jäljitettävyyden huonontuminen on todella huolestuttava viesti.

10.10: Koronan ilmaantuvuus lisääntyy kaikkialla Suomessa, mutta erityisesti Helsingin ja Uudenmaan alueella. Tartuntoja kaikkien sairaanhoitopiirien alueella. THL suosittaa maskin käyttöä kaikissa osissa Suomea, ja maskisuositusta laajennetaan yhä uusiin tilanteisiin, jos tilanne huononee.

10.08: Tartunta leviää syksyllä erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Tilanne on samankaltainen myös muualla Euroopassa.

10.07: Lähes joka sadas koronatesti on positiivinen, eli yhä useammalla testatulla todetaan koronavirus.

10.05 Kymmenen tuhannen koronatartunnan raja on tänään mennyt rikki.