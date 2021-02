Riittävätkö hoitopaikat? HUS päivitti kriisisuunnitelmansa koronatartuntojen lisääntyessä – "On todennäköistä, että tilanne pahenee"

HUSin hallinnollinen ylilääkäri Veli-Matti Ulander kertoo, että päivitys liittyy varsinkin hoitopaikkojen ja lisähenkilökunnan saamiseen tautitilanteen pahentuessa. Tilanne on ollut välillä rauhallisempi ja kaikki paikat eivät ole olleet käytössä.

– Tehohoitopaikkojen suhteen tilanne on ennallaan. Osastohoidossa on enemmän potilaita, joten se johtaa tehohoidon tarpeen lisääntymiseen. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti, varsinkin kun virusmuunnos leviää. Jos katsotaan päivittäisiä tartuntamääriä, niin on todennäköistä että tilanne pahenee, sanoo Ulander.