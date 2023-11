Oku Luukkainen avoimena isättömyydestään: "Tämä voi kuulostaa todella lohduttomalta"

Luukkainen on elänyt elämänsä isättömänä, yksinhuoltajaäidin lapsena. Luukkaisen mukaan hänen perheessään asiasta ei ole vaiettu, vaan äidin kanssa on avoimesti käsitelty sitä asiaa, ettei isä omasta tahdostaan tule olemaan läsnä Luukkaisen elämässä.

– Yksi semmoinen lause, mikä minulle merkkaa tosi paljon, ja tämä voi kuulostaa todella lohduttomalta vaikkei se missään nimessä ole sitä, on kun äitini sanoi minulle, että "sä olet maailman paras vahinko". Omalla tavallaan se kiteyttää minulle myös aika paljon niitä omia lähtökohtia ja fiiliksiä. Olen lapsuudessa todella tuntenut näin, että minulla on kaikki hyvin, itseasiassa maailman parhaiten, vaikka lähtökohta on tuollainen.