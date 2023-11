Isyys muutti Rokkikukko Olli Hermanin elintavat: "Kärsivällisyyttä on tullut koeteltua useampaan otteeseen"

Reckless Love -yhtyeen nokkamies Olli Hermanin ja hänen Tytti -puolisonsa poika on jo vuoden ja kahdeksan kuukauden ikäinen. Herman kertoo MTV Uutisille pienokaisen olevan villissä iässä.

– Elämä on vauhdikasta ja energistä. Joka päivä sattuu jotain. Sen tietävät kaikki taaperovanhemmat. Meidän poikamme on oikein tyypillinen taapero. Hän on tullut selkeästi äitiinsä, sillä minä olen ollut rauhallinen lapsi, Herman naurahtaa.