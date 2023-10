MTV:n tiedot: Sexpon entinen toiminnanjohtaja Tommi Paalanen jatkaa säätiössä muissa tehtävissä salakatselutuomiosta huolimatta

Paalanen kiistää syyllistyneensä salakatseluun, ei kommentoi työtehtäviään Sexpossa

– Kysymys on siitä, miten arvioidaan ihmissuhteita ja niiden toimintakulttuuria sekä sitä, mitä suhteessa on sovittu. Jos kaikki on sovittu suullisesti, ei tuomioistuimella ole muuta kuin kertomukset käytettävissään.

Hallituksen puheenjohtaja: "Tarkemmat työtehtävät päätetään ajan kanssa"

– Paalasen tarkemmat tulevaisuuden työtehtävät päätetään ajan kanssa, kun tilanne selkiytyy ja uusi toiminnanjohtaja on päässyt rauhassa aloittamaan työssään. Emme osaa vielä sanoa, mitä käytännön työtehtävät tulevat jatkossa olemaan, sillä Sexpossa on ollut pidempään meneillään laajempi organisaatiouudistus, Forsström kirjoittaa sähköpostissaan MTV:lle.

– Tämä periaate on keskeinen kaikille Sexpossa toimiville henkilöille, on ollut yli viisikymmentä vuotta ja on jatkossakin. On erittäin valitettavaa, että Sexpo on joutunut keskelle keskustelua, jossa meille keskeiset arvot on kyseenalaistettu, Forsström päättää viestinsä.