Helsinki Pride perui yhteistyön fetissipalvelujen tarjoajan kanssa – domina Valtiatar Keiju: "Ei ehdotettu mitään ratkaisua"

Valtiatar Keiju -nimellä toimiva yrittäjä ehdotti yhteistyötä Helsinki Pridelle viime huhtikuussa. Tapahtuman päästä ehdotettiin, että hän voisi hakea small business partneriksi, eli tapahtuman mikroyhteistyökumppaniksi.

– Ennen omaa tapahtumainfoani yritin olla heihin yhteyksissä ja tiedustella, että olisiko kyseessä jokin keskustelutilaisuus vai teenkö oman tapahtumani. Olin saanut kaikki vahvistukset kumppanuudesta ja luulin että asia on selvä, Keiju kertoi.

Keijun oman tapahtuman oli tarkoitus olla vertaistuellinen tilaisuus, joka olisi ollut suljetussa tilassa ja sallittu vain täysi-ikäisille. Tapahtuman oli tarkoitus koota kinkyilystä kiinnostuneita yhteen Keijun uudelle studiolle Veikkolaan. Tapahtuma ei olisi sisältänyt alastomuutta, eikä seksiä.

Keiju sai hylkäysviestin Helsinki Pridelta 1. kesäkuuta: ”Emme voi ottaa kumppaneiksi tai ohjelmistoon tahoja, jotka voidaan katsoa seksuaalipalvelujen markkinoinniksi”.

– Ensinnäkin olen fetissipalvelujen tarjoaja, sekin on tuossa väärin sanottu. Tämä oli joukkoviesti, joka oli lähtenyt useammalle toimijalle, eikä ollut personoitu minulle. He eivät myöskään ehdottaneet minulle mitään ratkaisua. Jos he pelkäsivät parittamista, niin olisivat vaikka ehdottaneet, että saako tähän jonkun muun järjestäjän. Se olisi ollut ihan mahdollista.

Yhteistyötä alettiin viritellä 26. huhtikuuta, kun Keiju otti tapahtumaan yhteyttä.

– 30. toukokuuta minulta on vielä kyselty logoa ja eilen tuli vielä kiitosviesti kumppanuudesta. Sieltä myös neuvottiin minua muista yhteistyökuvioista. Vielä samana päivänä tuli kuitenkin hylkäys.

Helsinki Pride ei ole kommentoinut Keijulle mitään sen jälkeen, kun ihmiset alkoivat sosiaalisessa mediassa jakamaan Keijun hylkäyspäätöstä.

– Helsinki Pride ei ole vastannut minulle. En ole yrittänyt ottaa heihin enää yhteyttä. Ajattelin, että antaa olla.

Keiju ei ymmärrä, millä tavalla Helsinki Pride olisi tukenut hänen palveluidensa markkinointia, vaikka hän olisi ryhtynyt mikroyhteistyökumppaniksi ja järjestänyt oman tapahtumansa Helsinki Priden alla.

– Olen ollut vaikka minkälaisissa tapahtumissa esiintyjänä, esimerkiksi Sexhibition-erotiikkamessuilla ja Nordic Metal Cruisella. He ovat mainostaneet, että ”Valtiatar Keiju on täällä” Eivätkö he muka olisi samalla tavalla syyllistyneet siihen, mitä Helsinki Pride nyt väittää. Olisimme voineet neuvotella monista asioista. Olen pettynyt.

Helsingin Sanomat haastatteli Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Annu Kemppaista, joka vahvisti, että joitain kumppanuuksia on hylätty, jotta ei syyllistyttäisi paritukseen.

– Koska ohjelma käydään läpi myös oikeudellisesta näkökulmasta, voi joskus käydä niin, että se ei sovellu Suomen lainsäädäntöön, eikä me voida tällaista kumppania ottaa, kemppainen kommentoi Helsingin Sanomille.

Hän kertoo HS:lle, että esimerkiksi seksipalveluita tarjoava yritys voidaan nähdä seksuaalipalveluiden markkinointina siitä huolimatta, että ohjelma itsessään ei keskittyisikään siihen.

Yhteisö perustaa arvonsa järjestys- ja rikoslakiin, sekä kuluttajasuojalakiin.

Kemppainen ei ole tiedossa tapauksia, jossa Helsinki Pridea tai muuta vastaavaa tapahtumaa olisi syytetty parituksesta ja uskoo, että olisi kuullut asiasta, mikäli näin olisi käynyt.

Valtiatar Keiju ei tiedä, onko Helsinki Pridella ollut dominoita aiemmin, mutta hänen mukaansa vuonna 2022 siellä oli PosiTits. Kyseessä on kehoinklusiivinen ja seksipositiivinen pop up -strippiklubi. Klubia on tuottamassa muun muassa Lady Glitter.

– Strippausta he ovat ainakin tukeneet, ja Lady Glitterhän on ihan julkisesti seksityöntekijä. Miten viime vuonna on ollut jotakin tuollaista ja nyt tämä on väärin.

– Täytyy ainakin vähän aikaa päästellä höyryjä ja sitten laittaa heille jokin viesti. En aio enää hakea heidän kumppanikseen, vaan järjestää ihan oman Kinky Pride -tapahtuman. Toivoisin, että lakiin tulisi jokin järkevä muutos, ja tulevaisuudessa kaikki seksityöntekijät olisivat tervetulleita Pride-kumppaneiksi.

MTV Uutiset ei tavoittanut Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Annu Kemppaista kommentoimaan asiaa.