Oikeusoppinut: SM-liiga voi joutua ottamaan Kiekko-Espoon vasten tahtoaan – "Laki on ihan selvä"

Jääkiekon SM-liiga yllätti kaikki 1. kesäkuuta ilmoittamalla, ettei se aio ottaa vastaan uusia lisenssihakemuksia kaudelle 2024–2025. Päätös veti maton alta Kiekko-Espoolta, joka oli tehnyt valmisteluita jo pidemmän aikaa ensi syksyksi jätettävän lisenssihakemuksen eteen.

Mestiksen mestaruuden keväällä voittanut Kiekko-Espoo oli ennen SM-liigan ilmoitusta käynyt pääsarjan kanssa aktiivista keskustelua niistä kriteereistä, joita siltä nousua varten edellytettäisiin. Espoolaisseura sai tiedon SM-liigan väliaikaisesta sulkupäätöksestä vain kaksi päivää ennen tiedotteen julkaisua.

Urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rauste pitää SM-liigan päätöstä sulkea sarja uusilta hakijoilta juridisesti kestämättömänä.

– Vuonna 1995 kilpailuvirasto on linjannut lisenssiin myöntämiseen liittyvät juridiset periaatteet päätöksessä, joka koski Joensuun Katajan pääsyä koripallon SM-sarjaan. Tämä on linjattu siis jo 28 vuotta sitten, ja se linjaus on, että suljettu sarja ei ole lähtökohtaisesti sallittu. Pitää olla mahdollisuus nousta, Rauste taustoittaa.

– Jääkiekon SM-liiga on aina sanonut, että me emme ole suljettu, meillä on olemassa liigakriteerit, jotka täyttämällä voi nousta. Nyt he sanoivatkin, että he eivät ota vastaan uusia hakemuksia. Minusta näin ei voi sanoa.

– Laki on ihan selvä. Pitää olla mahdollisuus nousta, pitää olla kriteerit lisenssiin, ja jos ne täyttyvät, se hakemus pitää käsitellä ja ottaa mukaan. Ei se sen kummempaa ole juridisesti.

Rausteen mukaan Kiekko-Espoo on vahvoilla, jos se haluaa haastaa SM-liigan päätöksen sarjan sulkemisesta.

– Jos Kiekko-Espoo haluaa panna kovan kovaa vastaan, niin yhteys kilpailu- ja kuluttajavirastoon ja selvityspyyntö vetämään, ja voi olla, että se päätös ei sitten pidäkään. Kiekko-Espoo on juridisesti hyvin vahvoilla, jos se täyttää ne kriteerit, jotka sille on annettu.

– Sellainen päätös, että väliaikaisesti Liiga onkin suljettu, luulen, että se menisi KKV:ssä nurin, jos Kiekko-Espoo reagoisi siihen sitä kautta.

Äkkimuutos määrävän markkina-aseman väärinkäyttöä?

SM-liigan päätöksen nopea aikataulu sulkea sarja ei ole juridisesti kestävällä pohjalla sekään. Kiekko-Espoo oli tehnyt jo pidemmän aikaa töitä liigalisenssikriteerien täyttämiseksi Liigan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Vain puolen vuoden varoajalla tehty kurssimuutos oli SM-liigalta Rausteen mukaan kohtuuttoman jyrkkä.

– Se on yksi puoli tässä. Sitä voisi tulkita määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi, kun aiemmin sovittuja asioita ei sitten noudatetakaan. Itse asiassa tässä aiemmin mainitun Katajan tapauksessa Koripalloliitto tuomittiin juuri siitä, että se oli liian nopeasti muuttanut liigakriteerejään antamatta tarvittavaa siirtymäaikaa muutokselle sopeutumiseen. Aiemmin annettujen ohjeiden nopea muuttaminen määräävässä markkina-asemassa on kiellettyä. Toiminnan pitää olla ennakoitavaa.

– Se on yksi asia, mistä voisi saada tuomion, Rauste sanoo.

Mitä tekee Kiekko-Espoo?

Iso kysymys onkin nyt se, mitä Kiekko-Espoo aikoo seuraavaksi tehdä. Selvää on, että seura joutuu taiteilemaan omien liigapyrkimysten kunnianhimon kanssa niin, että välit SM-liigan suuntaan säilyisivät hyvänä.

Kiekko-Espoo ei toistaiseksi halua kommentoida asiaa. Samalla seuran aiemmin antamien julkisten lausuntojen perusteella voi tulkita, että se aikoo kuitenkin hakea liigalisenssiä ensi syksynä aiemmin annettujen ohjeiden mukaan.

– Hyvä taktiikka on pistää hakemus sisään ja katsoa, miten sitä käsitellään. Jos se torpataan sillä perusteella, että tänä vuonna ei käsitellä, sitten heillä on selvä case minun mielestäni. He voivat ottaa kilpailuviranomaisen siihen tuekseen jo käsittelyn aikana. Jos tulee ongelmia, niin virasto voi ohjeistaa SM-liigaa, että kyllä teidän pitää se hakemus käsitellä, Rauste arvioi.

– Jos olisin Kiekko-Espoo, tekisin juuri näin. Toimisin aiemmin annettujen ohjeiden mukaan. Hakemus vain sisään ja pitäisi viranomaisen siinä mukana, ikään kuin hereillä, että tällainen prosessi on nyt käynnissä. Silloin seura pystyisi pitämään tämän viranomaispelotteen siinä taustalla.

Rauste huomauttaa, että SM-liiga on kilpailuasioissa herkkänä, koska se on aiemmin saanut KKV:ltä langettavan päätöksen Michael Keräsen tapauksessa. Ilves palkkasi hyökkääjän SM-liigan sisäisen herrasmiessopimuksen vastaisesti KHL:ään loikanneesta Jokereista kaudella 2016–2017 ja sai 100 000 euron sakon. SM-liigan toiminta ei tuolloin kestänyt juridista tarkastelua.

– Silloin SM-liiga selvisi ilman sakkoa, mutta jos taas tulisi samantyyppinen tuomio, niin vieläkö voitaisiin olla antamatta sakkoa, Rauste pohtii.

Ylipäätään jääkiekkopiireissä suhtaudutaan Rausteen mukaan juridisiin vääntöihin nihkeästi.

– Koko jääkiekkoyhteisö toimii niin, että asioita ei haluta päästää juridiselle asteelle, koska silloin asian ratkaisisi joku ulkopuolinen viranomainen tai muu taho. Sen takia kaikki tällaiset asiat käsitellään omassa piirissä. Jos joku tekisi sen tutkintapyynnön, se rikkoisi tätä lajin sisäistä käyttäytymiskoodia, Rauste näkee.

Hiltunen: "Onko hyötyä haastaa Liigaa?"

SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen kommentoi tiistaina MTV Urheilulle, etteivät Kiekko-Espoon suunnitelmat talouspuolella ole olleet toistaiseksi uskottavalla pohjalla.

Hiltunen myös kommentoi mahdollisen kiistan juridista puolta ja piti SM-liigan toimintaa kestävänä. Samalla hän kuitenkin tunnusti, että lisenssihakemus olisi saapuessaan joka tapauksessa käsiteltävä.

– Olen kyllä luottavainen, että meillä on juridisesti tämä asia niin hyvin kunnossa ja selvitetty, eikä meillä ole tässä semmoista riskiä olemassa. Jos hakemus tulee, sitten meidän pitäisi se käsitellä.

– Oletan kyllä omalla tietämyksellä, että pelkästään useamman vuoden taloudellinen onnistuminen on asia, jota joutuu kyllä puntaroimaan, ennen kuin hakemuksen jättää, että onko se oikeasti toteen näytettävissä. Espoolla on tietysti se, että onko siitä hyötyä haastaa Liigaa, vai tehdä yhteistyötä. Kokisin, että malttia yksi kausi lisää ja tehdä töitä vielä enemmän, koska Espoo on minusta paalupaikalla. Siellä on hyvä työ, siellä on juniorit ja olosuhteet saatavilla, Hiltunen pyöritteli.