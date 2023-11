Asiantuntija tylynä: nykyinen SM-liiga on kilpailulain vastainen – ”Olen yksiselitteisesti sitä mieltä”

Uutta yleissopimusta neuvotteleva ja kahden ammattilaissarjan rakentamista tiedotteessaan ehdottanut Pelaajayhdistys on keskustellut SM-liigan kanssa viimeksi keskiviikkona. Kolmikantaneuvotteluiden alustavat tapaamiset on Ramstedtin mukaan sovittu joulukuun alkuun.

– Asiantuntijamme ovat todenneet, että on olemassa selkeä epäily siitä, että nykyinen sarjajärjestelmä on kilpailulain vastainen, Ramstedt kiteyttää MTV Urheilulle.

Nyt esitettyjä väitteitä Liigan sarjajärjestelmän mahdollisista lainvastaisuuksista ei kuulla ensimmäistä kertaa. Pelaajayhdistyksen asiantuntijana tilanteessa toimii kilpailu- ja urheiluoikeuteen erikoistunut asianajaja Matti Huhtamäki . Hänen mukaansa on selvää, että Liigan nykyinen sarjajärjestelmä on kilpailulain vastainen.

– Siinä määriteltiin tähän asiaan rinnakkaiset markkinat KKV:n toimesta ja tehdyn päätöksen perusteella on nähdäkseni täysin selvää, että pääsarjatason jääkiekko muodostaa erillisen markkinan Suomessa. Se tarkoittaa, että SM-liiga on kyseisellä markkinalla määräävässä markkina-asemassa. Käytännössä Liigalla ja liigaseuroilla on monopoli pääsarjatason kiekkoiluun. Siitä on olemassa käsittääkseni myös sopimus Liigan ja Jääkiekkoliiton välillä, johon viitattiin myös Liigan tiedotteissa lokakuussa, Huhtamäki sanoo MTV Urheilulle.