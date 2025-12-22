Trumpin hallintoa on arvosteltu voimakkaasti sen jälkeen, kun oikeusministeriö julkaisi seksuaalirikoksista tuomittuun Epsteiniin liittyviä asiakirjoja, joita oli sensuroitu kovakätisesti.

Yhdysvaltain oikeusministeriö kiistää muokanneensa Jeffrey Epsteiniin liittyviä asiakirjoja presidentti Donald Trumpin suojelemiseksi.



Seksuaalirikoksista tuomitun, nyt jo edesmenneen Epsteinin uhrit ovat muun muassa ilmaisseet tuohtumustaan viime viikolla julkaistuista asiakirjoista, koska niitä oli sensuroitu kovakätisesti. Sekä asiakirjoissa esiintyvää tekstiä että kuvissa esiintyviä ihmisiä on sensuroitu.



Varaoikeusministeri Todd Blanche sanoi yhdysvaltalaiskanava NBC:llä, että ministeriö ei ole muokannut Trumpia koskevia tietoja. Blanchelta kysyttiin erikseen, muokattiinko julkaistua materiaalia poliittisesti arkaluonteisten aiheiden vuoksi, mikä olisi laitonta. Blanche kiisti tämän.



Blanche on toiminut aiemmin Trumpin henkilökohtaisena asianajajana.



Perjantaina julkaistuun materiaaliin lukeutui valokuvia muun muassa Yhdysvaltain entisestä presidentistä Bill Clintonista sekä muista julkisuuden henkilöistä, kuten Mick Jaggerista ja Michael Jacksonista.

Washington DC:ssä 19. joulukuuta 2025 otetussa valokuvassa näkyy sensuroituja asiakirjoja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö alkoi julkaista kauan odotettuja Epstein-asiakirjoja.AFP / Lehtikuva

Ministeriö julkaisi uudelleen Trump-kuvan

Oikeusministeriö sanoi sunnuntaina julkaisseensa uudelleen Epsteiniin liittyvän kuvan, jossa esiintyy presidentti Trump.



Yhdysvaltalaismediat kertoivat viikonloppuna, että asiakirjojen joukosta oli niiden julkaisun jälkeen kadonnut vajaat parikymmentä tiedostoa. Oikeusministeriön verkkosivuilta kadonneen materiaalin joukossa oli muun muassa kuva pöydästä, jonka avoimesta laatikosta pilkistää valokuva Trumpista, Epsteinistä sekä tämän rikoskumppanista Ghislaine Maxwellistä.



Oikeusministeriö sanoi nyt viestipalvelu X:ssä, että yksi julkaistuista kuvista oli korvamerkitty mahdollisten lisätoimien varalta uhrien suojelemiseksi.



– Varmuuden vuoksi oikeusministeriö poisti kuvan väliaikaisesti jatkotarkistusta varten. Tarkistuksen jälkeen todettiin, ettei ole todisteita siitä, että kuvassa esiintyisi Epsteinin uhreja, ja se on julkaistu uudelleen ilman muutoksia tai sensurointeja, ministeriö sanoi päivityksessään Suomen aikaa sunnuntai-iltana.

Demokraatit syyttävät peittelystä

Oikeusministeriö on sanonut suojelevansa sensuroinneilla Epsteinin uhreja. Sensuroinnin runsaus sekä asiakirjojen katoamiseen liittyvät syytökset ovat kuitenkin vain lisänneet vaatimuksia läpinäkyvyydestä, jotta Epsteinin uhrit saisivat oikeutta.



Yhdysvaltain kongressi hyväksyi viime kuussa lain, jonka mukaan hallinnon oli julkaistava Epstein-materiaali perjantaihin 18. joulukuuta mennessä. Muun muassa demokraattipäättäjät ovat syyttäneet Trumpin hallinnon uhmaavan toiminnallaan kyseistä lakia.



Republikaanipuolueen kongressiedustaja Thomas Massie yhtyi sunnuntaina demokraattien vaatimuksiin. Massie on pitkään ajanut kaikkien Epstein-asiakirjojen julkistamista.



– Kyse on valikoivasta salaamisesta, Massie sanoi CBS:llä.



Hänen mukaansa ministeriö on jättänyt julkaisematta 60-kohtaisen syytteen, joka käsittää tunnettuja ihmisiä.



Edustajainhuoneen vähemmistöjohtaja, demokraatti Hakeem Jeffries puolestaan sanoi ABC:llä, että oikeusministeriön on annettava kongressille 15 päivän kuluessa kirjallinen selvitys siitä, miksi he ovat jättäneet asiakirjoja julkaisematta. Jeffries sanoi, että perjantainen julkaisu vaikuttaa riittämättömältä.

Trump pyrki estämään julkaisun

Trump pyrki alkuunsa estämään Epstein-asiakirjojen julkaisun. Hän kuitenkin taipui lopulta painostuksen alaisena ja allekirjoitti julkaisua vaatineen lain. Asiakirjojen julkaisua ovat vaatineet myös monet Trumpin oman Maga-liikkeen kannalta merkittävät republikaanihahmot.



Trump oli aiemmin läheisissä väleissä Epsteinin kanssa, mutta on sittemmin ottanut etäisyyttä tähän. Trumpia vastaan ei ole nostettu syytteitä Epsteiniin liittyen.



Liikemies Epstein tuomittiin vuonna 2008 alaikäisiin liittyvistä seksuaalirikoksista. Hän kiisti syyllisyytensä.



Epstein pidätettiin rikoksista epäiltynä heinäkuussa 2019. Viranomaisten mukaan Epstein teki oikeudenkäyntiä odottaessaan itsemurhan vankilasellissään saman vuoden elokuussa.



Liikemieheen liittyvän mittavan rikosvyyhdin vuoksi on tuomittu ainoastaan hänen rikoskumppaninsa Ghislaine Maxwell, joka sai seksuaalirikoksista 20 vuoden vankeustuomion vuonna 2022. Maxwell nosti keskiviikkona kanteen tuomionsa kumoamiseksi vedoten uuteen todistusaineistoon. Tuomioistuimet ovat tavanomaisesti hylänneet Maxwellin vetoomukset tuomionsa kumoamiseksi.