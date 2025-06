Oletko nähnyt tätä suurperhettä? Poliisi etsii lapsensa kaapanneita

Poliisi epäilee, että perhettä saatetaan piilotella joko Pohjanmaalla, Etelä-Suomessa tai jossakin muussa Pohjoismaassa.

Poliisi etsii perhettä, jonka vanhempia epäillään omien seitsemän lapsensa omavaltaisesta huostaanotosta, Pohjanmaan poliisilaitos kertoo.

Lapset olivat huostaanotettu ja sijoitettuina lastensuojelun toimesta Uuteenkaarlepyyhyn, kun teko tapahtui.

Vanhemmat veivät lapset mukanaan ja poistuivat paikalta pakettiautolla. Poliisi tutkii tapausta ja etsii perhettä aktiivisesti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Perhe on ollut kateissa 15.5.2024 lähtien ja heistä on tehty kansainvälinen etsintäkuulutus. Poliisi on ollut aktiivisesti yhteydessä myös muihin pohjoismaisiin viranomaisiin, sillä poliisi epäilee, että perhe on voinut poistua Suomesta.

Pitkäkestoisesta ja tiiviistä viranomaisyhteistyöstä huolimatta poliisi ei ole onnistunut paikantamaan lapsia tai heidän vanhempiaan. Lasten turvallisuuden varmistamiseksi ja rikostutkinnan edistämiseksi poliisi on nyt päättänyt tuoda asian julkisuuteen ja julkaisee poikkeuksellisesti vanhempien nimet ja valokuvat.

Perheeseen kuuluvat vanhemmat Karoliina ja Tommy Karf sekä seitsemän lasta, jotka ovat syntyneet vuosien 2007 ja 2021 välillä. Katoamishetkellä Karoliina Karf oli raskaana.

Poliisi epäilee, että perhettä piilotellaan

Koska perheestä ei ole katoamisen jälkeen löytynyt minkäänlaisia fyysisiä tai digitaalisia jälkiä, poliisi epäilee, että perhettä piilotellaan sellaisten henkilöiden toimesta, jotka tuntevat perheen jollakin tavalla. Kymmenhenkisen perheen elättäminen vaatii resursseja, ja poliisin epäilyn mukaan perheen ympärille on muodostunut jonkinlainen tukiverkosto. Poliisi epäilee, että perhettä saatetaan piilotella joko Pohjanmaalla, Etelä-Suomessa tai jossakin muussa Pohjoismaassa.

Viranomaisten ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että perheen lapset saavat kaiken sen avun, tuen ja turvan, johon heillä on oikeus.

MTV Uutiset haastatteli Karoliina ja Tommy Karfia marraskuussa 2020. Viime lokakuussa poliisi sai valmiiksi Karfeihin kohdistuvan esitutkinnan, jossa heitä epäiltiin lapsikaappauksesta ja vapaudenriistosta. Poliisi teki heistä kesällä 2024 kansainväliset pidätysmääräykset ja kolmesta alaikäisestä lapsesta etsintäkuulutukset. Kansainvälisellä poliisiyhteistyöllä epäillyt ja lapset tavoitettiin Norjasta ja luovutettiin takaisin Suomeen.

Poliisi pyytää havaintoja perheestä tai tietoja henkilöistä, jotka mahdollisesti auttavat perhettä. Havainnot voi toimittaa Pohjanmaan poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai vihjepuhelimeen 0295 415 501.