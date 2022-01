Oikeus linjasi: Novak Djokovic karkotetaan Australiasta – mestaruuden puolustaminen jää haaveeksi

Neljän tunnin käsittely

Käsittelyvideolle kertyi ainakin 800 000 katselukertaa. Djokovicin tilanne on herättänyt laajaa kiinnostusta Australiassa ja eri puolilla maailmaa.

Djokovicin kannalta Australiassa olon perusongelma on se, että hän ei ole ottanut rokotuksia koronavirusta vastaan. Australia vaatii maahantulijoilta rokotukset.

– Djokovic on useaan otteeseen viitannut kintaalla koronavirukseen liittyviin turvatoimiin. Hän ei ole eristäytynyt, kun hän on saanut positiivisen testituloksen. Hänestä on tullut rokotevastaisen kampanjan näkyvä hahmo, kommentoi Australian hallituksen asianajaja Stephen Lloyd.