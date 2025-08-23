US Openissa tennishistorian kovin palkintopotti – Novak Djokovic haluaa lisää: "Siitä ei puhuta tarpeeksi"

Tenniksen supertähti Novak Djokovic haluaa grand slam -turnauksiin entistä kovemmat palkintorahat.

Sunnuntaina käynnistyvä US Open on käynnissä olevan tenniskauden viimeinen grand slam -turnaus. US Open ilmoitti aiemmin kesällä nostavansa turnauksen kokonaispalkintopottia 90 miljoonaan dollariin (noin 76,7 milj. euroon), mikä on tennishistorian kovin palkintopotti.

Kaksinpelissä naisten ja miesten voittajat kuittaavat molemmat viisi miljoonaa dollaria (4,26 milj. euroa) ja finaalin häviäjille palkintorahaa irtoaa 2,5 miljoonaa.

US Open jyvittää 90 miljoonan palkintopotista 31,62 miljoonaa dollaria kaksinpelin naispelaajille ja 31,62 miljoonaa dollaria kaksinpelin miespelaajille.

Naisten ja miesten nelinpeleissä jaossa on 4,78 miljoonan dollarin palkintopotti, josta voittajaparit nappaavat kumpikin miljoonaa dollaria.

Vaikka US Open onkin nostanut turnauksen palkintorahoja merkittävästi, kaipaa maailman kärkipelaajiin lukeutuva Novak Djokovic vieläkin enemmän palkintorahaa.

– Se on askel oikeaan suuntaan. On kiva juttu, että grand slam -turnaukset haluavat kasvattaa kokonaisvaltaisesti palkintopottia kaikille pelaajille, Djokovic sanoo BBC:n mukaan.

– En usko, että se on kuitenkaan ideaali tilanne meille. Minusta siinä on vielä parantamisen varaa.

Djokovic korostaa, ettei hän tarkoita haluavansa palkintopotin nousua pelkästään voittajille, vaan kauttaaltaan kaikille grand slam -turnaukseen osallistuville.

– Kyse ei ole siitä. Puhun yleisellä tasolla. Monet pelaajat maailmanlaajuisesti eivät pysty elättämään itseään pelkästään tenniksellä. Siitä ei puhuta tarpeeksi. On tärkeä ymmärtää, että me elämme kaupallisessa maailmassa, missä viihde ja urheilu ovat todella isoja, Djokovic perustelee.

– Grand slam -turnaukset menestyvät myös todella hyvin. US Open nosti palkintorahojaan, ja muutkin grand slam -turnaukset ovat tehneet niin. Mutta he ovat myös kasvattaneet tulojaan viime vuosiin nähden. Se on otettava huomioon, kun näistä asioista puhutaan.