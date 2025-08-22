Seksihullu hyönteinen uhkaa huipputurnausta – rohkaistaan tallomaan kuoliaaksi

Innokkaasti pariutuvat hyönteiset uhkaavat Yhdysvaltain avoimien tennisturnausta. Maan viranomaiset ovat antaneet varoituksen Lycorma delicatula -lajin kannuskaskaista. Aiheesta kertoo muun muassa Daily Mail. Yhdysvaltain avoimet käynnistyvät sunnuntaina.

Haitallinen laji on levinnyt kulovalkean tavoin New Yorkin osavaltiossa kesän aikana. Tuholaiset syövät erilaisia ​​kasveja, ja niitä esiintyy yleensä elokuun lopussa paritteluaikana. Nyt viranomaiset ovat antaneet varoituksen Flushing Meadowsin alueelle, jossa Yhdysvaltain avoimet pelataan. Se on New Yorkin neljänneksi suurin puistoalue.

Medioiden mukaan hyönteiset voivat aiheuttaa haittaa pelaajille. Paikalliset viranomaiset ovat kehottaneet pelaajia ja katsojia toimimaan, jos kyseisiä hyönteisiä tulee vastaan. Suositus on yksinkertaisesti talloa ne kuoliaaksi.

Pennsylvanian osavaltion yliopiston entomologian professori Kelli Hoover kertoi The Sunille olevansa huolissaan, että laji tulee leviämään läpi koko Yhdysvaltojen.

– Ne hyppäävät juniin, lentokoneisiin ja laivoihin. Ne ovat rohkeita liftareita, Hoover sanoi.

Lycorma delicatula -lajin kannuskaskaat rohkaistaan tappamaan.Credit: William Graham / Alamy Stock Photo