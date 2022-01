Uutta tietoa Novak Djokovicin kohauttaneesta poikkeusluvasta – sellaista ei olisi koskaan pitänyt myöntää: "Tätä ei keksitty tennispelaajien takia"

ATAGIn johtajana aiemmin toimineen Chengin mukaan asiassa on kuitenkin tapahtunut jonkinlainen erehdys, sillä hänen mukaansa poikkeuslupa pätee vain Australiassa asuviin ihmisiin. Ulkomailta tulevien matkaajien kohdalla linja on ollut tiukempi, eikä poikkeuslupaa ole tällä perusteella myönnetty.

Chengin mukaan ATAGI on toistuvasti ohjeistanut Australian hallitusta toimimaan tämän linjanvedon mukaisesti.

– Tätä sääntöä ei ole keksitty tennispelaajien takia. Tartunta ei oikeuta poikkeuslupaan, Cheng sanoi melbournelaisen The Age -lehden mukaan.

Cheng pitää mahdollisena, että Djokovicin tapauksesta on tullut näin sekava siksi, ettei hän ole varma, onko Australiassa asuvien ja ulkomailta matkustavien poikkeuslupalinjauksia missään vaiheessa julkaistu tai saatettu muuten yleisön saataville.

– Oletan, että siitä on tiedotettu. Olemme olleet siinä käsityksessä, että nämä ovat säännöt, mutta en ole varma, missä ne on julkaistu.

Valituskäsittelyn jälkeen Djokovicin asianajajien toimiston ulkopuolelle kokoontui suuri joukko serbialaisen kannattajia. The Age -lehden toimittajan Paul Sakkalin mukaan meno yltyi niin villiksi, että poliisi joutui puuttumaan siihen.

– Poliisi on suihkuttanut pippurisumutetta joidenkin ihmisten päälle, kun he tukkivat tien autolta, jonka uskottiin kuljettavan Djokovicia. Jotkut hakkasivat ikkunoihin ja heittivät pulloja autoa päin. Kaksi ihmistä hyppi auton katolla, Sakkal tviittasi .

Australian maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista vastaavalla ministerillä Alex Hawkella on vielä mahdollisuus hylätä Djokovicin viisumi. Päätös asiassa tehdään mahdollisesti tiistaipäivän aikana.

– Riippumatta siitä, olenko hänen kanssaan joistain asioista samaa mieltä, oikeus on puhunut ja sanonut, että hänellä on oikeus osallistua turnaukseen. Mielestäni olisi reiluinta antaa sen tapahtua, jos niin on päätetty. Toivotan hänelle onnea, vaikka minun kannaltani olisi tietysti parempi, jos hän ei pelaisi Nadal virnisti.