Tutkinta käynnissä: Novak Djokovic antoi viranomaisille virheellistä tietoa – tennistähden veli vaikeni kiusallisen kysymyksen edessä

Melbournelainen The Age -lehti kertoo hallituslähteistä saamiensa tietojen perusteella, että viranomaiset ovat kiinnostuneita Djokovicin maahantulokaavakkeesta, jossa ilmoitetaan, ettei Djokovic ole matkustanut 14 vuorokauteen ennen Australian-matkaansa. Lehti on jakanut sivuillaan kuvan kyseisestä kaavakkeesta.

Kaavakkeen täyttäjää huomautetaan, että virheellisen tiedon antaminen on "vakava rikkomus", joka voi johtaa rangaistukseen. The 'Agen mukaan maksimirangaistus on 12 kuukauden vankeustuomio.