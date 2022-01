Novak Djokovicilta lausunto karkotuksestaan: "Olen erittäin pettynyt päätökseen"

Melbournen paikallisuutisia seuraava The Age kertoi, että Djokovicin asianajajat eivät aio valittaa tuomiosta. Djokovic joutuu maksamaan oikeuden kulut tapauksen käsittelystä.

Hän kertoi pitävänsä epämukavana, että turnaukseen liittyen kaikki kiinnostus on kohdistunut häneen.

Historiallinen voitto jää odottamaan

Oikeuden päätös tarkoittaa, että 34-vuotias Djokovic ei pysty tavoittelemaan Melbournessa pääsyä tennishistoriaan. Jos hän olisi pystynyt puolustamaan turnauksen mestaruuttaan, hänestä olisi tullut ensimmäinen miespelaaja, joka voittaa 21 grand slam -turnausta. Tällä erää hän on 20 voitolla tasoissa Espanjan Rafael Nadalin ja Sveitsin Roger Federerin kanssa.

Melbournessa tällä viikolla harjoitelleen Djokovicin oli määrä aloittaa mestaruutensa puolustaminen Melbournessa jo avauspäivänä. Hänen oli määrä kohdata toinen serbipelaaja, Miomir Kecmanovic . Karsintojen ensimmäisellä lucky loser -paikalla Djokovicilta vapautuvaa paikkaa pääsarjassa odottaa nyt italialainen Salvatore Caruso , joka on maailmanlistalla 150. sijalla.

Djokovic ei ole piitannut testituloksista

Djokovicin kannalta Australiassa olon perusongelma on se, että hän ei ole ottanut rokotuksia koronavirusta vastaan. Australia vaatii maahantulijoilta rokotukset.

– Djokovic on useaan otteeseen viitannut kintaalla koronavirukseen liittyviin turvatoimiin. Hän ei ole eristäytynyt, kun hän on saanut positiivisen testituloksen. Hänestä on tullut rokotevastaisen kampanjan näkyvä hahmo, kommentoi Australian hallituksen asianajaja Stephen Lloyd.