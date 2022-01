Novak Djokovicin viisumiselkkaus taas oikeudessa, tuomarilta heti myönnytys tähtipelaajalle – viranomaiset haluavat serbin säilöön

Novak Djokovicin aika Australiassa on käymässä vähiin. Australialainen The Age kertoo, että maan maahanmuuttoviranomaiset esittivät perjantai-iltana paikallista aikaa tennistähdelle määräyksen ilmoittautua viranomaisten haastetteluun lauantaiaamuna. Tilaisuus on määrä järjestää kello kahdeksan paikallista aikaa.