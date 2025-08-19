Otto Virtasella voitokas avaus US Openin karsinnoissa – 18-vuotias lupaus pisti koville

Otto Virtanen voitti Benjamin Willwerthin erin 2–1 (6–7, 6–3, 6–2) US Openin karsintojen ensimmäisellä kierroksella.

18-vuotias Willwerth pisti Virtasen koville ja vei katkaisupeliin edenneen avauserän nimiinsä.

Myös toinen erä eteni tasaisissa merkeissä aina 3–3-tilanteeseen asti, mutta tästä eteenpäin kokeneempi Virtanen otti pelin haltuunsa. Lopulta erä Virtaselle 6–3.

Ratkaisevassa kolmannessa erässä Willwerth ei pysynyt enää Virtasen vauhdissa. Suomalaisässä mursi jenkkinuorukaisen kaksi syöttövuoroa ja vei erän 6–2 ja koko ottelun 2–1.

Seuraavaksi Virtanen kohtaa karsinnoissa Luka Pavlovicin ja Leandro Riedin välisen ottelun voittajan. Paikka US Openiin irtoaa kolmella voitolla.