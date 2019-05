Poliisi aloittaa virkarikostutkinnan Haagan puukotusjutussa: "Olennaisia puutteita uhrin turvallisuuden takaamisessa" – Isä puukotti ex-puolisoaan ja lapsiaan tapaamisen päätteeksi

Miehen uskotaan olevan Irakissa

Helsingin Haagassa maaliskuun alussa ex-vaimoaan ja tämän ystävää puukottanut Hayder Abduljabbar Al-Hmedavi on tavoitellut entistä aktiivisemmin ex-vaimoaan. Mies on paennut poliisia puukotuksen jälkeen jo lähes kaksi kuukautta. Hän on poliisin tietojen mukaan Irakissa, vaikka miehellä on ollut tarve antaa ymmärtää, että hän olisi edelleen Suomessa.