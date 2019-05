Miksi Haagan puukottaja pääsi perhetapaamiseen, vaikka miehen oli ennakoitu yrittävän tappaa ex-puolisonsa? Poliisilta tiukka kommentti lastensuojelusta: "Todennäköisesti koko prosessi on pettänyt"

Olosuhteet mahdollistivat rikoksen

– En usko, että sellaista suoranaista yksittäiseen henkilöön liittyvää laiminlyöntiä on tapahtunut. Todennäköisesti koko prosessi on pettänyt.

Hätösen mukaan on mahdollista, että rikosepäilyt kohdistuisivat jatkossa lastensuojelun esimiehiin.

– Se on todennäköistä. Paikan päällä olleisiin ne tuskin kohdistuisivat. Mutta katsotaan, miten tutkinta etenee.

Miehen epäillään paenneen Irakiin

Aiemmin on kerrottu, että poliisi uskoo puukotuksesta epäillyn Hayder Abduljabbar Al-Hmedavin paenneen teon jälkeen Suomesta Irakiin.

Hätösen mukaan tilanne ei näyttäisi muuttuneen, vaikka Al-Hmedavi on pyrkinyt luomaan mielikuvaa siitä, että hän olisi yhä Suomessa. Hän on muun muassa julkaissut sosiaalisessa mediassa videoita, jotka on kuvattu Suomessa.