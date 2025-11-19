Kolmekymppiselle miehelle vaaditaan ehdotonta vankeutta.
Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomio tapauksessa, jossa kolmikymppinen mies syyttäjän mukaan pahoinpiteli törkeästi perussuomalaisten entisen kansanedustajan Tom Packalénin.
Asiassa on kyse tapahtumista ravintola Teatterissa kesäkuussa 2023.
Syyttäjän mukaan mies löi Packalénia ensin nyrkillä kasvoihin niin, että tämä kaatui. Sen jälkeen syytetty vielä potkaisi Packalénia pään alueelle, syytteessä sanotaan.
Syyttäjä vaatii syytetylle ehdotonta vankeutta.
Syytetty ei toimittanut käräjäoikeudelle kirjallista ennakkovastausta, josta ilmenisi hänen kantansa syytteeseen.
Haastehakemuksesta ilmenee, että mies oli tapahtuma-aikaan ehdollisessa vankeudessa. Miehellä on taustaa muun muassa omaisuusrikoksista.
Packalén oli perussuomalaisten kansanedustaja vuosina 2011–2023.
Sittemmin hän on työskennellyt Helsingin poliisissa sekä toiminut Helsingin kaupunginvaltuustossa. Viime kevään kuntavaaleissa Helsingissä Packalén jäi varasijalle.