Kelan mukaan tavoitteena on, ettei lääkehoito keskeydy asiakkaan taloudellisen tilanteen vuoksi.
Kela aikoo kokeilla korotonta lääkeluottoa pienituloisille.
Kokeilussa pienituloiset voivat hakea korotonta luottoa suurten lääkekustannusten kattamiseen.
Kelan mukaan tavoitteena on, että asiakkaat saavat tarvitsemansa lääkkeet ajallaan eikä lääkehoito keskeydy asiakkaan taloudellisen tilanteen vuoksi.
Kokeilu alkaa 27. lokakuuta.
Lääkeluottoa voivat hakea ne pienituloiset asiakkaat, jotka eivät saa toimeentulotukea ja joilla lääkkeiden vuosiomavastuu täyttyy joko yhdellä ostokerralla tai yhden kalenterikuukauden aikana.
Asiakkaan on haettava lääkeluottoa Kelasta ennen lääkkeen ostamista.
Lääkeluottoa myönnetään vuosiomavastuun verran. Tänä vuonna lääkekustannusten vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto on 633,17 euroa.
Asiakas maksaa lääkeluoton Kelalle vuoden kuluessa. Kelan mukaan lääkeluotto helpottaa asiakkaan taloudellista tilannetta, koska lääkekulut jakautuisivat useammalle kuukaudelle eikä lyhyelle aikavälille.