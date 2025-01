Unohda ihmeelliset viritykset: Poimi vinkit sähköauton turvalliseen talvilataukseen

Hyödynnä nämä vinkit, kun lataat tai lämmität sähköautoa talvella.

Talven sää voi vaihdella rajustikin ja tämä voi aiheuttaa suurta haittaa koneille, sähkölaitteille ja ihmisille.

Latausjohdot ovat lämmitysjohtoja turvallisempia, sillä autoon kytkettävän pistokkeen liittimiin ei välity sähköä ennen kuin lataustapahtuman kommunikaatio auton ja latausaseman välillä on aloitettu, muistuttaa Sähkö- ja teleurakoitsijat (STUL) ry:n Matti Orrberg tiedotteessa.

– Laitteiden käyttö edellyttää kuitenkin aina huolellisuutta ja varovaisuutta, Orrberg painottaa.

Näillä kolmella Orrbergin vinkillä voit pyrkiä vähentämään talvilatauksen riskejä:

1. Pidä johdot irti maasta

Sähköjohdot on syytä pitää erossa maasta, lumesta ja rännästä. Muovit pitävät hyvin kosteutta, mutta jäätyvä vesi pystyy lohkaisemaan jopa kiven.

Kannattaa huomioida, että latauksesta lämmennyt latausjohto saattaa sulattaa lumihankea ja jäätyä kiinni, kun lataus on päättynyt. Vahinkoa voi aiheutua viimeistään silloin, kun maahan jäätynyt johto revitään irti pakkassäässä.

2. Ei jatkojohtovirityksille

Moninaiset jatkojohtoviritykset on syytä unohtaa, sillä kyseessä on heikko ratkaisu. Näin on silloinkin, vaikka viritelmä olisi suojattu esimerkiksi ämpärillä tai muovipussilla.

Vältä jatkojohtoja sähköajoneuvon latauksessa ja lämmityksessä, vaikka kyseessä olisi vain väliaikainen ratkaisu.

3. Pidä huolta suko-latausjohdoista

Niin sanotut hitaan latauksen suko-latausjohdot tuovat oman riskilisänsä talviolosuhteisiin. Ne kytketään usein tavalliseen kotitalouspistorasiaan.

Ne on myös mahdollista kytkeä "supersuko"-pistorasiaan, joka lisää lataamisen turvallisuutta.

Suko-latausjohdoissa on itsessään pieni latausasema, joka on noin maitotölkin kokoinen. Sille ei tee hyvää, mikäli se lojuu räntävellissä.

Luota ammattilaiseen

Sähköauton lataamista varten on syytä järjestää ulkokäyttöön soveltuvat latausasemat tai pistorasiat.

Ylimääräisten riskien minimoimiseksi kannattaa myös hankkia kannakkeet ja muut tarvikkeet johtojen tukemiseksi.

Lue myös:

Lähde: Sähkö- ja teleurakoitsijat ry