Nyt varoitellaan Facebook-sovelluksen uudesta ominaisuudesta – tästä linkkihistoriassa on kyse

Kannattaisiko Facebook-sovellus nyt poistaa? Tätä pohtii esimerkiksi Forbesin Zak Doffman artikkelissaan. Somejätti on ottanut käyttöön uuden Link History -ominaisuuden, joka Suomessa kulkee nimellä linkkihistoria. Se herättää useita kysymyksiä, jotka kaikki eivät suinkaan liity linkkeihin.

Näin toimii Facebookin linkkihistoria

Linkkihistoria on käytössä Facebookin omassa mobiiliselaimessa, joka avautuu, kun klikkaa linkkiä somejätin sovelluksessa. Historiaominaisuus muistaa sivustot, joilla olet käynyt sovelluksen kautta edellisen 30 päivän aikana.

– Tätä ominaisuutta otetaan käyttöön eri puolilla maailmaa vähitellen, eikä se välttämättä ole vielä saatavilla sijainnissasi. Linkkihistoria on käytettävissä Android- ja iPhone-laitteiden Facebook-sovelluksessa, somejätti ilmoittaa tukisivullaan .

Sovelluksen oma selain huolettaa

On toki totta, että linkkien tallentaminen helpottaa niiden löytämistä uudelleen. Selaushistoriaa voi kuitenkin käyttää muihinkin tarkoituksiin, joista kerrotaan tukisivulla.

– Huomaa, että kun linkkihistoria on käytössä, saatamme käyttää Facebookin mobiiliselaimen linkkihistoriatietoja sinulle Meta-teknologioissa näytettävien mainosten parantamiseen, Facebook toteaa.

Forbesin Doffman huomauttaa, että Googlen lisäksi Facebook on käytännössä valtaisan arvokas tiedonkeräyskone, joka linkkihistoriaa seuraamalla osaa kohdentaa mainoksia entistä paremmin. Doffmanin mukaan itse Facebookin mobiiliselain saattaakin olla uhka yksityisyydelle.

– Jos käytät Facebookia esimerkiksi Applen Safari-selaimessa ja klikkaat ulkoista linkkiä, yksityisyyttäsi suojaavat Applen asetukset. Sille, mitä Facebook tai muut sivut voivat tehdä datan ja toimintasi seuraamisen suhteen, on rajat. Mutta jos selain on Facebookin, niillä teknisesti on vapaat kädet, vaikka Meta vakuuttaa, että kunnioittaa sovelluksen yksityisyyssetuksia puhelimessasi.