Nyt tuli kova väite Toyotan WRC-tallista – "Selkeä etu heille"

Thierry Neuvillen mukaan Toyotalla on merkittävä valttikortti tällä kaudella rallin MM-sarjassa.

Toyotalla on tällä kaudella peräti neljä täyden kauden kuljettajaa. Elfyn Evans, Kalle Rovanperä ja Takamoto Katsuta kilpailevat Toyotan tehdastiimin kuljettajina jokaisessa MM-rallissa, kun taas Sami Pajari ajaa niin sanotussa kakkostiimissä Toyota GR Yaris Rally1 -autolla.

Lisäksi Toyotan miehistöstä löytyy Sebastien Ogier, joka ajaa valikoiduissa kisoissa tänä vuonna. Ogier oli mukana kauden avanneessa Monte Carlon rallissa, jossa Toyotalla oli siis lähtöviivalla viisi Rally1-autoa.

Toyotan pahimmalla kilpakumppanilla Hyundailla on puolestaan ”vain” kolme täyden kauden kuskia. Edellisvuosista poiketen Hyundailla ei ole ainakaan toistaiseksi yhtään osa-aikaista pilottia.

Tämä tarkoittaa sitä, että Toyotalla on enemmän testipäiviä käytettävänään vuoden aikana. Merkittävää on etenkin se, että Pajaria varten pistettiin pystyyn kakkostiimi, joka ei syö varsinaisen tehdastiimin testipäiviä, joita tiimeillä on käytössään todella rajoitetusti oman testialueensa ulkopuolella.

Täksi kaudeksi rallin MM-sarjaan tuli uusi virallinen rengastoimittaja, Hankook, jonka renkaisiin kuskeilla oli totuttelemista Monte Carlossa ja pari viikkoa sitten ajetussa Ruotsin rallissa.

Seuraavaksi kilpaillaan soralla Kenian Safari-rallissa, jossa Hankookin sorapyörät ovat ensi kertaa tosipaikan edessä. Hyundai-kuljettaja Thierry Neuville arvioi, että Toyota hyötyy huomattavasti siitä, että se on päässyt ajamaan enemmän testikilometrejä Hankookin renkailla.

– Ei pidä unohtaa sitä, että Toyotalla on neljä tai jopa viisi autoa. Heillä on siis enemmän testipäiviä. Monte Carlossa se toi heille valtavan edun, kun he pystyivät ajamaan testeissä erilaisissa olosuhteissa ja kokeilemaan erilaisia rengasyhdistelmiä. Meillä taas oli vain kolme testipäivää, emmekä voineet tehdä samaa, Neuville painottaa.

– Sama tilanne toistui Ruotsissa. Rehellisesti sanottuna uskon, että tämä on yksi syy siihen, miksi meillä on toisinaan vaikeuksia ja miksi niitä on jopa enemmän kuin heillä rallien alussa, Neuville arvioi.

Maailmanmestari Neuvillen mukaan Toyota on todennäköisesti saanut enemmän ymmärrystä Hankookin renkaista.

– Heillä on enemmän kokemusta. Se on selkeä etu heille.

Toyota on kerännyt maksimipisteet kauden kahdesta ensimmäisestä MM-rallista. Hyundai on jo 48 pistettä Toyotaa perässä valmistajien MM-sarjassa.