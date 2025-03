Kalle Rovanperä puuskahtaa vaikeuksistaan: "Katsotaan, millaista sekoilua se on"

Toyotan WRC-tallin supertähden Kalle Rovanperän alkukausi rallin MM-sarjassa on ollut kehno.

Monte Carlosta Rovanperä saalisti neljännen sijan, mutta suurempi yllätys koettiin Ruotsin lumilla helmikuussa, kun suomalaiskuski jätettiin yhdessä hänen lempikisoistaan viidenneksi. Rovanperän mukaan suurin ongelma ovat Hankookin uudet renkaat, jotka vaativat häneltä toisenlaista ajotyyliä.

Rovanperä ajoi kaksi MM-titteliä hybridiyksiköllä varustetulla autolla ja Pirellin kumeilla. Täksi vuodeksi rengasvalmistaja vaihtui ja myös hybridit lensivät romukoppaan. Totuttelu on kenties ottanut ennakoitua enemmän aikaa suomalaistähdeltä.

Monte Carlossa olosuhteet ovat aina omanlaisensa ja Ruotsissa lumielementti tuo oman mausteensa. Keniassa uusilla Hankookin renkailla ajetaan puolestaan ensi kertaa soralla. Rovanperällä on pieni pelko takalistossa, miten homma lähtee toimimaan maaliskuussa ajettavassa kilpailussa.

– Normaalisti lähtisin ihan hyvällä fiiliksellä kisaan, mutta tässä on sama tilanne kuin muissakin tämän kauden kisoissa, kun ensimmäistä kertaa ajetaan tällä pyörällä soralla. Katsotaan, millaista sekoilua se sitten on, Rovanperä sanoo.

Rovanperä on juhlinut Keniassa voittoa kahdesti, mutta tällä kertaa muuttujia on paljon. Toyota ajaa todennäköisesti testit Etelä-Euroopassa ennen kisaa, mutta suomalainen ei osaa ennakoida, onnistuuko ajotyylin sopeuttaminen uudelle pyörälle ennen Kenian kisaa.

– En luule mitään vielä tässä vaiheessa, Rovanperä kuittaa.

Vaikka homma ei ole ollut täysin toivotunlaista eikä luotto ajamiseen ole ollut sataprosenttinen, Rovanperä on kuitenkin osannut pitää päänsä kylmänä, eikä ole lähtenyt yliyrittämään. Hän on kerännyt ne pisteet talteen, mitä on ollut otettavissa.

– Ei siinä auta kuin ajaa tarkasti ja kovaa. Pitää vain yrittää ajaa koko ajan niin hyvin kuin pystyy, Rovanperä kertoo.

– Täytyy toivoa, että soralla ollaan siellä, missä pitääkin. Jos ei olla, niin sitten pitää jostain parantaa, mutta en kyllä tiedä mistä.

Rovanperän mukaan kyse ei ole siitä, että kahden avauskisan ennakkotesteissä olisi valittu väärät säädöt autoon.

– Testaamisella ei ole mitään merkitystä. Alusta asti oli selvää, että tällä renkaalla tulee olemaan minulle vaikeaa. Emme vain ole saaneet sitä toimimaan. Se on ainoa asia, mitä voi toivoa, että soralla ei ole niin paha tilanne.

Kenian MM-ralli ajetaan 20.-23. maaliskuuta tuttuun tyyliin Naivashan kaupungin ympäristössä noin 90 kilometrin päässä pääkaupunki Nairobista.